Risparmiatori Banca Agricola Ragusa | Siamo stati troppo pazienti

Bpvi : Associazione Risparmiatori - dichiarato stato insolvenza della banca : Vicenza, 10 gen. (AdnKronos) - "Apprendiamo che il Tribunale di Vicenza ha accertato lo stato di insolvenza per la 'fu' banca Popolare di Vicenza. L'Associazione di risparmiatori più numerosa aveva dunque ragione quando contestava bilanci e piani industriali da libro dei sogni". Lo sottolinea, in un

Carige - i gialloverdi salvano una banca. Salvini : "Difendiamo i Risparmiatori" : Il governo prepara un piano per "salvare" Carige, la banca di Genova commissariata - per la prima volta in Italia - dalla Bce.Un modo per "difendere i risparmiatori", sottolinea il vicepremier Matteo Salvini che prende le distanze dal decreto Salvabanche del Partito democratico che allo stesso modo aveva permesso il salvataggio di Monte dei Paschi di Siena."Mentre Renzi e Boschi i risparmiatori li hanno ignorati e dimenticati, noi siamo ...

Banca Carige - via al decreto per tutelare i Risparmiatori : Deciso in un Consiglio dei ministri straordinario. L'amministrazione straordinaria della Bce va avanti, ma vengono messi in sicurezza i risparmi e la clientela

Banca Carige - approvato decreto-legge a tutela dei Risparmiatori. Di Maio : “Bce va dotata di strumenti rafforzati di controllo” : Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti su Banca Carige e a tutela della clientela e dei risparmiatori. In particolare, viene prevista la possibilita' per la Banca di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidita' che consistono nella concessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione ovvero su finanziamenti erogati ...

Istituito Fondo per l'indennizzo dei Risparmiatori che hanno investito in titoli di Veneto Banca : In ogni caso occorrerà attendere il decreto del ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 30 gennaio 2019, per conoscere le modalità di presentazione della domanda di ...

Azioni Banca Agricola Popolare di Ragusa - i Risparmiatori incontreranno il Governo nazionale. Il 21 gennaio : I rappresentanti dei risparmiatori della Banca Agricola Popolare di Ragusa incontreranno il 21 gennaio a Roma il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa. E' l'ultima novità riguardante la questione delle Azioni della Bapr su cui da parte dei risparmiatori si registrano lamentele in quanto, seguendo una normativa dello Stato, ...

Banca Agricola Popolare Ragusa : chiesto consiglio aperto su vertenza Risparmiatori : Dopo l'incontro dei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha avanzato formale richiesta di una seduta aperta del consiglio sulla vertenza BapR

Sul piede di guerra i Risparmiatori della Banca Agricola Popolare di Ragusa : Il rientro dei capitali è ostacolato da una normativa europea per tutelare le banche in difficoltà. Sul piede di guerra i risparmiatori della BapR

Crack Banca Marche : l'avvocato Canafoglia rappresenterà i Risparmiatori con il MEF : Sandro Forlani Domani hanno incontrato al Ministero per l'Economia e Finanza i Sottosegretari On. Alessio Villarosa , M5S, ed ON. Massimo Bitonci , Lega, , nonché il Ministro per i rapporti con il ...