Renault Kadjar | l' offerta dei motori è tutta rinnovata

Kadjar si rifà il trucco - suv Renault arriva a gennaio : Disponibile negli allestimenti Life, Sport edition e Sport edition2, Kadjar vanta uno dei bagagliai più capienti del segmento, con un volume di 527 litri. I sedili posteriori 2/3-1/3 si ribaltano ...

Nuovo Renault Kadjar : sempre più robusto e tecnologico : Il Nuovo Renault Kadjar registra progressi in tutti i campi: ecco le novità Renault Kadjar si colloca tra i riferimenti del segmento dei SUV compatti. Con più di 450.000 unità vendute nel mondo dal 2015, ha conquistato una grande fetta di clienti grazie al design distintivo, alle doti dinamiche e al comfort. Può altresì contare sul know-how del partner Nissan in fatto di trasmissione integrale e performance 4×4. Svelato al Mondial de ...