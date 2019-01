Referendum Tav | scontro frontale Lega-M5S

Tav - Salvini : "Non possiamo fermare Referendum proposto da cittadini - la mia posizione rimane uguale" : 'Tav? Fatemi leggere l'analisi, se portiamo il referendum propositivo perché siano i cittadini, figurati se possiamo impedirlo, la mia posizione era e rimarrà uguale'. Lo ha detto il ministro dell'...

Matteo Salvini - Lega pronta al Referendum sulla Tav : così potrà mandare a casa Luigi Di Maio : La 'trappola' è di quelle da vero cacciatore che gioca col topolino . Il primo è Matteo Salvini , il secondo l'M5S e la trappola è il referendum che il vicepremier e leader leghista ha annunciato che ...

Una proposta di Referendum Sì Tav c'è già - ma è ferma da due mesi : Di referendum sulla linea Alta Velocità Torino – Lione, in questi giorni, ne parlano un po' tutti, dal ministro dell'Interno Matteo Salvini a diversi presidenti delle Regioni, una schiera guidata dal piemontese Sergio Chiamparino e dal lombardo Attilio Fontana. La consultazione popolare potrebbe servire per aiutare l'esecutivo a decidere il destino del Tav italo-francese dopo l'arrivo degli esiti dell'analisi costi-benefici. A ...

La Lega scende in piazza per il sì alla Tav | Salvini apre al Referendum per il Nord : Slitta il Cdm che doveva varare il decreto su reddito dicittadinanza e pensioni a quota 100: possibile il via liberatra una settimana. Tav, Salvini apre a un referendum in caso di bocciatura dell'opera. Trivelle, la Lega frena sullo stop di M5s

Ci sarà un Referendum sulla TAV? : Lo ha proposto Salvini nel caso l'analisi costi-benefici dia parere negativo al completamento dell'opera: dietro però c'è anche uno scontro politico tra Lega e M5S

Tav - presto il giudizio dei tecnici. La Lega pronta al Referendum : 'Nessun mistero o melina' sui risultati dell'analisi costi-benefici della Tav. Il ministro Danilo Toninelli interviene sul tormentone scaturito dalle indiscrezioni sulla valutazione della Torino-Lione ...

Tav - presto il giudizio dei tecnici La Lega pronta al Referendum : La Lega non ha mai avuto dubbi, la Tav va realizzata perché è una risorsa preziosa per lo sviluppo strategico dell'economia piemontese, e di tutto il Paese'.

Tav e trivelle - maggioranza in ordine sparso. Lega contro gli stop - sabato in piazza a Torino. Referendum? : Il ministro Toninelli annuncia che l'analisi costi-benefici è arrivata ma servirà qualche giorno per il confronto tra alleati. L'ipotesi di bocciatura non piace a Salvini pronto al voto popolare -

Tav - Toninelli : ben venga il Referendum - ma avveduto e informato : Roma, 10 gen., askanews, - Sulla Tav Torino-Lione il referendum 'è uno strumento splendido, ben venga se lo chiedono i cittadini, anche se andava fatto quando si discuteva dell'opera 15 o 20 anni fa'. ...

Tav - Toninelli : ben venga il Referendum - ma avveduto e informato : Roma, 10 gen., askanews, - Sulla Tav Torino-Lione il referendum "è uno strumento splendido, ben venga se lo chiedono i cittadini, anche se andava fatto quando si discuteva dell'opera 15 o 20 anni fa". ...

Tav - Salvini : 'In caso di bocciatura dei tecnici Referendum scelta obbligata' : ' Di referendum si parla solo in caso di necessità '. A dirlo è il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli commentando l'ipotesi paventata questa mattina dal vicepremier Matteo Salvini in caso ...

Tav - scontro sull’ipotesi del Referendum : Chiamparino evoca l’ipotesi per tutto il nord Italia. Salvini favorevole. Il ministro delle Infrastrutture: «Ancora qualche giorno per l’analisi ufficiale»

Tav - Salvini : 'Se analisi dei tecnici sarà negativa - si andrà al Referendum' : Secondo Marco Ponti, coordinatore del gruppo di lavoro del Mit (il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), la relazione finale sulla Tav avrebbe concluso le sue valutazioni con una bocciatura dell'opera. Salvini ha perciò rilasciato delle dichiarazioni in cui afferma che se le cose stanno così, non si potrà evitare un referendum. Di Maio invece sembra ancora cauto nel tirare conclusioni....Continua a leggere

Tav - Toninelli : Referendum solo in caso di necessità : 'Di referendum si parla solo in caso di necessità'. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, interpellato a margine di un convegno, replica alle dichiarazioni del ...