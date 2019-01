Redmi Note 7 | se la fotocamera è impressionante | il vetro frontale non è da meno

Redmi Note 7 : se la fotocamera è impressionate - il vetro frontale non è da meno : Sembra che Redmi Note 7 sia davvero lo smartphone delle meraviglie, con una fotocamera da 48 megapixel che fa faville, e un vetro protettivo che non è da meno. L'articolo Redmi Note 7: se la fotocamera è impressionate, il vetro frontale non è da meno proviene da TuttoAndroid.

Volete Redmi Note 7? Ecco quali store lo hanno già in preordine : Siete rimasti impressionati da Redmi Note 7, e dal suo incredibile rapporto prezzo/prestazioni? Ecco quali negozi hanno già aperto i preordini. L'articolo Volete Redmi Note 7? Ecco quali store lo hanno già in preordine proviene da TuttoAndroid.

Lei Jun a ruota libera sul futuro di Xiaomi e sulla fotocamera di Redmi Note 7 : Lei Jun, CEO e co-fondatore di Xiaomi, parla a ruota libera del futuro della propria compagnia e della qualità della fotocamera di Redmi Note 7. L'articolo Lei Jun a ruota libera sul futuro di Xiaomi e sulla fotocamera di Redmi Note 7 proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 - il brand di fascia medio-bassa di Xiaomi/ I due smartphone con fotocamera da 48 MegaPixel : L'azienda cinese Xiaomi ha deciso di lanciare sul mercato Redmi Note 7 e Note 7 Pro. Il noto sottogenere di smartphone di fascia medio-bassa della Xiaomi

Forti ed economici i nuovi Redmi Note 7 e Note 7 Pro di Xiaomi : Diventano ufficiali Redmi Note 7 e Redmi Note 7 Pro, i primi dispositivi della linea 'Redmi' (afferenti alla fascia medio-bassa del mercato) a perdere il brand Xiaomi dinanzi al nome completo del modello di riferimento. La serie è realizzata in vetro, anche per quanto riguarda la cover posteriore, disponibile in tre colorazioni, di cui una con effetto gradiente. Il primo dei due, il Redmi Note 7, presenta uno schermo da 6.3 pollici FullHD+ ...

Redmi Note 7 : un nuovo cellulare di fascia media con camera posteriore da 48 MP : Dal nuovo brand di Xiaomi arriva uno smartphone dalla raffinata sezione fotografica e con display da 6,3 pollici

Xiaomi annuncia gli smartphone Redmi Note 7 e Note 7 Pro con fotocamera da 48 megapixel : L’azienda cinese Xiaomi ha annunciato i nuovi smartphone Redmi Note 7 e Note 7 Pro con fotocamera da 48 megapixel. I due prodotti condividono buona parte della scheda tecnica, la differenza è proprio nel comparto fotografico posteriore. Il Redmi Note 7 conta su una dual-camera con sensore principale da 48 megapixel Samsung ISOCELL Bright GM1 e uno secondario da 5 megapixel per la profondità di campo. Il Redmi Note 7 Pro ha la medesima ...

Redmi Note 7 e Redmi Note 7 Pro ufficiali : ecco i primi super smartphone del nuovo brand Xiaomi : È Redmi Note 7 il primo smartphone del nuovo brand cinese, nato da una costola di Xiaomi, caratterizzato da una fotocamera posteriore da 48 megapixel. L'articolo Redmi Note 7 e Redmi Note 7 Pro ufficiali: ecco i primi super smartphone del nuovo brand Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 e Redmi Note 7 Pro ufficiali - i primi smartphone del nuovo brand di Xiaomi : È Redmi Note 7 il primo smartphone del nuovo brand cinese, nato da una costola di Xiaomi, caratterizzato da una fotocamera posteriore da 48 megapixel. L'articolo Redmi Note 7 e Redmi Note 7 Pro ufficiali, i primi smartphone del nuovo brand di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Il CEO di Xiaomi ci stuzzica mostrando brevemente in video l’imminente Redmi Note 7 : Xiaomi Redmi Note 7 mostrato brevemente in un video hands-on direttamente dal CEO dell'azienda. L'articolo Il CEO di Xiaomi ci stuzzica mostrando brevemente in video l’imminente Redmi Note 7 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 si aggiorna alla MIUI 10.2 Global con diverse novità : Xiaomi Redmi Note 5 sta ricevendo un importante aggiornamento che lo porta alla MIUI 10.2 Global ed introduce tante piccole novità. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 si aggiorna alla MIUI 10.2 Global con diverse novità proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 si aggiorna alla MIUI 10.2 Global con un mucchio di novità : Xiaomi Redmi Note 5 sta ricevendo un importante aggiornamento che lo porta alla MIUI 10.2 Global ed introduce tante piccole novità. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 si aggiorna alla MIUI 10.2 Global con un mucchio di novità proviene da TuttoAndroid.

Nuove informazioni su Meizu Note 9 e Redmi Note 7 - in arrivo a breve : Scopriamo alcuni dettagli su Meizu Note 9, che dovrebbe utilizzare una fotocamera da 48 megapixel, e Redmi Note 7 che dovrebbe adottare uno Snapdragon 660. L'articolo Nuove informazioni su Meizu Note 9 e Redmi Note 7, in arrivo a breve proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve un insolito porting : ecco Samsung Experience 9.5 : Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve un insolito porting, che permette agli utenti di installare Samsung Experience 9.5, direttamente da Samsung Galaxy Note 9. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve un insolito porting: ecco Samsung Experience 9.5 proviene da TuttoAndroid.