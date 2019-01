Red Dead Online abbraccia la Battle Royale | quali novità in arrivo nel 2019?

God of War riceve il maggior numero di GOTY del 2018 battendo Red Dead Redemption 2 : Dopo il suo lancio, tutti si aspettavano che Red Dead Redemption 2 avrebbe fatto piazza pulita di riconoscimenti da parte di pubblico e stampa specializzata, eppure stando a quanto possiamo vedere su Blogspot è stato God of War a collezionare il maggior numero di riconoscimenti.A vincere il premio del gioco più acclamato da critica e pubblico è dunque l'ultima avventura di Kratos firmata da Cory Barlog, mentre al secondo posto si piazza Red Dead ...

Rockstar presenta Corsa alle armi - il battle royale di Red Dead Redemption 2 : Rockstar Games ha introdotto "Corsa alle armi", un aggiornamento della propria beta online di Red Dead Redemption 2.Ecco cosa dice il comunicato ufficiale della compagnia."Grazie di cuore a chi ha giocato alla beta di Red Dead Online durante le festività e in particolare a chi ci ha fornito il suo feedback. Speriamo di riceverne ancora! La fase beta di Red Dead Online proseguirà per qualche altro mese: abbiamo moltissime nuove funzioni e tante ...

Red Dead Redemption 2 : ecco come un doppiatore ci ha lavorato per cinque anni senza saperlo - intervista : Gabriel Sloyer ha trascorso cinque anni a recitare per Red Dead Redemption 2.Ovviamente, nel frattempo ha fatto anche altre cose. Dal 2013 infatti, IMDB ci dice che Sloyer è apparso in numerose serie TV americane tra cui Power, Jessica Jones, Narcos e Orange is the New Black. Tra un episodio e l'altro però, tornava regolarmente per girare l'ultimo pezzo dell'immenso gioco western targato Rockstar, per interpretare il cowboy messicano, nonché ...

Ecco cosa pensa Cory Barlog di Red Dead Redemption 2 : In un'intervista con VentureBeat, Cory Barlog ha condiviso la sua opinione su Red Dead Redemption 2 e Rockstar Games.Come ci si potrebbe aspettare, il direttore creativo di God of War ha speso parole appassionate per gli sviluppatori di uno dei giochi più sorprendenti del 2018. Inoltre, a quanto pare Barlog aveva un piano preciso per evitare uno "scontro diretto" con RDR2."Oh, sì, volevo arrivare nel 2018 per "scappare" da Red Dead, ero molto ...

Red Dead Redemption 2 visto attraverso gli occhi di un birdwatcher : Se vi siete chiesti quanto sia realistica la fauna selvatica di Red Dead Redemption 2, ebbene abbiamo qui l'opinione di Nicholas Lund, birdwatcher della National Audubon Society, una famosa associazione animalista americana.Come riporta Dualshockers, Red Dead Redemption 2 ha impressionato tutti con la sua narrativa ambientata nei primi anni del 900 nel "Selvaggio Ovest", inoltre il gioco ha portato alla luce uno dei mondi liberamente ...

GDC Awards 2019 : Red Dead Redemption 2 ha il maggior numero di nomination - a seguire God of War e Spider-Man : In occasione dei Game Developers Choice Awards 2019 è stata pubblicata la lista ufficiale delle nomine per eleggere i migliori titoli dell'anno, e come riporta Dualshockers, Red Dead Redemption 2 è sul podio per quanto riguarda numero di nomination.Come possiamo vedere infatti i titolo Rockstar ha collezionato 7 nomination, mentre a seguire troviamo God of War e Spider-Man con 6 nomine ciascuno.Vediamo di seguito la lista completa dei titoli con ...

Secondo Metacritic è Red Dead Redemption 2 il miglior gioco del 2018 : Il 2019 è appena iniziato ed ecco che anche per Metacritic è arrivato il tempo dei bilanci. Il portale, infatti, ha indicato quale è stato il miglior gioco del 2018 e, senza sorprese, apprendiamo che Red Dead Redemption 2 si è aggiudicato il primo posto, con un Metascore di 97.La pagina di Metacritic riporta interessanti dati anche per le varie piattaforme e scopriamo che su PC troviamo la media voti più alta, con il 72.3%. Seguono Switch e Xbox ...

Red Dead Redemption 2 è il Game of the Year 2018 di EDGE. God of War si rivela il grande sconfitto : Vedere Red Dead Redemption 2 premiato come Game of the Year 2018 non è di certo qualcosa di impensabile ma EDGE ha comunque inserito alcune scelte stupefacenti all'interno delle proprie premiazioni.La rivista ha suddiviso le premiazioni in diverse categorie decretando dei Game of the Year singoli per poi stilare una sorta di top 10 che raccoglie i migliori giochi dell'anno secondo la redazione. Ciò che salta maggiormente all'occhio sono i ...

Aspettando il Game of the Year 2018 - chi la spunterà tra God of War e Red Dead Redemption 2? : Il momento di eleggere il Game of the Year 2018 è ormai praticamente arrivato: quale sarà il miglior titolo ad aver toccato gli scaffali dei negozi nell'annata che sta per concludersi? Ovviamente tanti sono i candidati che sperano di portare a casa il premio dedicato al miglior titolo in assoluto, un riconoscimento che premia gli sforzi degli sviluppatori e che di fatto consente a tutti di avere il polso della situazione per quanto concerne ...

Red Dead Redemption 2 rimane in testa nella classifica UK : Le festività natalizie hanno incrementato le vendite di numerosi giochi nel Regno Unito questa settimana, come possiamo vedere dai dati forniti da Gfk Chart-Track. Anche se i giochi nella top 10 di questa settimana sono gli stessi della scorsa settimana (con alcuni di loro che cambiano posizione), GamesIndustry segnala un aumento della vendita per molti dei titoli presenti nella graduatoria.Red Dead Redemption 2 mantiene il suo posto in vetta ...

Red Dead Redemption 2 : un glitch dell'accampamento permette di esplorare aree ghiacciate altrimenti irraggiungibili : Red Dead Redemption 2 offre al giocatore un mondo sconfinato da poter esplorare a girare in lungo e in largo, e come riporta Dualshockers le zone da scoprire sono ben più di quelle che potremmo pensare.Sfruttando il Camping glitch, ovvero un glitch legato all'accampamento, ci è permesso esplorare le terre ghiacciate del lontano nord, spingendoci ben oltre i confini della mappa.La cosa che maggiormente colpisce è che anche oltre i confini di ...

Red Dead Redemption 2 : pubblicato un video convincente - ma potenzialmente falso - della versione PC : Red Dead Redemption 2 è un titolo che molti giocatori PC non vedono l'ora di giocare. Mentre Rockstar non ha ancora annunciato nulla di ufficiale in merito, ormai siamo quasi sicuri che si tratti di "quando" il gioco arriverà e non di "se". Ora, come segnala DSOGaming, un video è emerso online da questa presunta versione PC.Questo è molto probabilmente un video falso. Tuttavia, l'uomo / donna dietro il filmato ha fatto un lavoro eccellente. Se ...

Red Dead Redemption 2 domina la classifica UK : La scorsa settimana, Gfk Chart-Track ha riferito che Super Smash Bros. Ultimate era in testa nelle classifiche di vendita settimanali in UK. Questa settimana, essendo la sua seconda sul mercato, ha registrato un calo delle vendite del 52%, come riporta GamesIndustry, piazzandosi al quarto posto nella graduatoria.Come segnala Gamingbolt, Red Dead Redemption 2 di Rockstar, ha ripreso il primo posto questa settimana, registrando un aumento delle ...

Microtransazioni arrivano in Red Dead Online : lingotti d’oro acquistabili con denaro reale : Si comincia: Rockstar Games dà il via alla vendita di lingotti d'oro in Red Dead Online, acquistabili con denaro reale. Le Microtransazioni arrivano quindi ufficialmente nel gioco western Online, l'oro del gioco può essere acquistato con denaro reale in pacchetti di differenti dimensioni. Nella pagina delle Microtransazioni in Red Dead Online su PlayStation Store i giocatori avranno la possibilità di comprare i pack a partire da 9,99 euro che ...