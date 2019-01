Rayo Vallecano-Celta 4-2

Pronostico Rayo Vallecano vs Celta Vigo - La Liga 11-1-2019 e Analisi : Rayo Vallecano-Celta Vigo, venerdì 11 gennaio. La Liga scende in campo con l’anticipo della diciannovesima giornata. Di scena al ”Vallecas” Rayo Vallecano contro Celta Vigo in una sfida tra due squadre che hanno avuto un inizio difficile. Calcio d’inizio alle ore 21.00 Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Rayo Vallecano e Celta Vigo?Un gol di Álvaro Medrán nei minuti iniziali della partita ha permesso al ...

Pronostico Valladolid vs Rayo Vallecano - La Liga 5-1-2019 e Analisi : Valladolid-Rayo Vallecano, sabato 5 gennaio. Valladolid dodicesimo, Rayo penultimo e invischiato nella zona per non retrocedere. Al Estadio José Zorrilla gli uomini di Miguel Ángel Sánchez Muñoz cercheranno punti importanti per la propria stagione, anche se contro Verde e compagni non sarà affatto facile. I Pucela sono a caccia di conferme, dopo gli ultimi risulati deludenti con Bilbao e Atletico. Analisi e Pronostico della partita.Come ...

Rayo Vallecano-Levante 2-1 : Un gol Raúl de Tomás al minuto 67 ha permesso al Rayo Vallecano di battere in casa il Levante per 2-1. . Il Rayo Vallecano è riuscito a portarsi inizialmente in vantaggio grazie ad uno sfortunato auto-...

Real Madrid-Rayo Vallecano 1-0 : Il gol di Karim Benzema, nel primo quarto del match , al minuto 13, è stato sufficiente per dare la vittoria al Real Madrid contro il Rayo Vallecano. Il match, infatti, si è concluso con il risultato ...

Betis-Rayo Vallecano 2-0 : Giovani Lo Celso e Sidnei hanno entrambi segnato un gol, grazie al quale il Real Betis ha battuto il Rayo Vallecano con il risultato di 2-0. In questa vittoria per il Real Betis, Pau López è stato ...

Pronostico Rayo Vallecano vs Leganes - Copa del Rey 4-12-2018 e Analisi : Copa del Rey, ritorno sedicesimi di finale, Analisi e Pronostico di Rayo Vallecano-Leganes, martedì 4 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Rayo Vallecano-Leganes, martedì 4 dicembre. Al Campo de Fútbol de Vallecas si gioca la gara di ritorno dei sedicesimi di finale della Copa del Rey tra due formazioni che occupano le ultime posizioni delle Primera Division. Nella gara d’andata Rayo Vallecano e Leganes finì 2-2. ...

Pronostico Rayo Vallecano vs Eibar - La Liga 30-11-2018 e Analisi : La Liga, 14^ giornata, Analisi e Pronostico di Rayo Vallecano-Eibar, venerdì 30 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Rayo Vallecano-Eibar, venerdì 28 novembre. La formazione di casa è a caccia di punti per restare in Primera Division e vuole riscattarsi dopo la sconfitta di sabato scorso in casa del Valencia. L’Eibar, dal canto suo, vuole dare continuità alla bella vittoria con il Real Madrid. Analisi e Pronostico della ...

Angolo libri; Bucanieri a Madrid : il Rayo Vallecano e la sua gente : A Madrid il calcio è una cosa seria, serissima. Il Real Madrid, da sempre considerata “La squadra” per eccellenza, in questi ultimi anni ha fatto incetta di Champions League lasciando solo le briciole alle altre contendenti in Europa. L’Atletico Madrid dal canto suo in questi ultimi cinque anni ha trovato casa stabilmente nelle parti alte della classifica della Liga, riuscendo anche in un caso a vincerla, e per di più è arrivata per due volte ...

Liga - Rayo Vallecano-Barcellona 2-3 : che rimonta! Dembélé-Suarez al 90' : Spettacolare sfida a Vallecas, dove il Barça vince nei minuti finali dopo aver rischiato il clamoroso k.o.. Il Rayo Vallecano accarezza un successo che, a conti fatti, sarebbe anche stato meritato ...