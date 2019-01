Pronostico Betis vs Real Madrid, La Liga 13-1-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

: Real Betis - Real Madrid Liga Spagnola 13-01-2019: pronostico e formazioni - camilliadi : Real Betis - Real Madrid Liga Spagnola 13-01-2019: pronostico e formazioni - PiazzettaSport : RT @BusinessbetInfo: #BET #PRONOSTICI #SCOMMESSE #BETTING #Spagna #copadelrey2019 #Betis #RealSociedad @RealBetis @RealSociedad Gioca r… - BusinessbetInfo : #BET #PRONOSTICI #SCOMMESSE #BETTING #Spagna #copadelrey2019 #Betis #RealSociedad @RealBetis @RealSociedad Gioc… -

(Di venerdì 11 gennaio 2019), domenica 13 gennaio. Ildi Santiago Solari è reduce dalla sconfitta casalinga con laSociedad e dalla vittoria in Copa del Rey contro il Leganes, perciò in campionato vorrà rifarsi nell’impegno di domenica alle ore 20.45 contro il. Gli andalusi invece arrivano al big match della giornata da una clamorosa sconfitta con l’Huesca e dal pari raccolto in Coppa di Spagna con la Sociedad. Sulla carta i blancos partono favoriti, anche se potrebbe non essere così facile vincere al ”Benito Villamarin”.della partita.Come arrivano?Ilè riuscito nell’impresa di farsi battere 2-1 dall’Huesca, destinato ormai alla retrocessione e che non vinceva dalla prima giornata. Uno stop imprevisto che li ha bloccati in sesta posizione a quota 26. Ilin casa sa farsi rispettare: ...