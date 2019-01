Produzione industriale | Di Maio | Investire in nuove tecnologie unico modo per farla

Italia : Produzione industriale shock. Scatta allarme recessione : ... all'aumento dell'incertezza sui tempi e sull'attuazione dell'allentamento fiscale, cui si aggiunge l'instabilità politica in atto. Anche gli economisti di Oxford Economics definiscono probabile una ...

Crolla Produzione industriale e governo pensa a migranti e reddito cittadinanza : Crolla la produzione industriale e il governo pensa a migranti e reddito cittadinanza. Implacabili i numeri di novembre 2018. Secondo i dati diffusi dall'Istat e' scesa dell'1,6% rispetto a ottobre e del 2,6% rispetto a novembre 2017. Nella media del trimestre settembre-novembre 2018 il livello della produzione registra una flessione dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti mentre nei primi undici mesi dell'anno scorso la produzione e' ...

Perché la Produzione industriale è cascata in Italia : In altri termini, il rischio che l'economia Italiana sia entrata nella parte finale del 2018 in una fase di "recessione tecnica" appare elevato. È vero che il trend di rallentamento è comune agli ...

Crolla la Produzione industriale : ?-2 - 6% Rischio recessione per l’Europa : La produzione industriale italiana a novembre 2018 è diminuita dell’1,6% rispetto ad ottobre e del 2,6% rispetto a novembre 2017. In contro tendenza solo l’agroalimentare (+2,7%). In Germania il calo è stato dell’1,9% su base mensile, in Francia dell’1,3%. Spagna -1,5%, Gran Bretagna -0,4%

Istat - nuovo calo nella Produzione industriale : il comparto auto segna le perdite più rilevanti : Brusca frenata dell’industria che lo scorso novembre ha fatto segnare un calo dell’1,6% rispetto al mese precedente e addirittura del 2,6% rispetto ad un anno prima. Se si esclude il comparto dell’energia tutti i principali settori, in base alle stime diffuse dall’Istat, segnano un calo. A segnare le perdite più rilevanti è il comparto dell’auto ch...

