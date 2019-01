Probabili formazioni Bologna – Juventus, Coppa Italia 12/01/2019

lanotiziasportiva

: Lazio-Novara aprirà gli ottavi di finale di Coppa Italia: Inzaghi opta per il turn-over; ospiti con l'undici miglio… - iCMcalcio : Lazio-Novara aprirà gli ottavi di finale di Coppa Italia: Inzaghi opta per il turn-over; ospiti con l'undici miglio… - CalcioNowMilan : Le ultime sulla sfida di Coppa - ArmandoAreniell : Le probabili formazioni di #Brighton-#Liverpool -

(Di venerdì 11 gennaio 2019)12/01/Dopo la sosta, riprende il cammino di, attese dalle prove generali in vista dell’inizio del campionato.che cerca di iniziare ilcon entusiasmo mentre lasarà attesa da 3 incontri in 8 giorni.– Mister Inzaghi potrà sfruttare dal primo minuto i nuovi acquisti: infatti, Soriano e Sansone saranno titolari mentre Nagy darà forfait per infortunio. In porta ci sarà Skorupski, mentre in difesa ci saranno Calabresi, Helander e Danilo. Dubbi a centrocampo dove non si sono allenati Dzemaili e Pulgar. Nel caso di doppio forfait, Inzaghi schiererà un centrocampo muscolare con Mattiello, Poli, Svamberg e Dijks. In attacco, Santander non sembra farcela: avvantaggiato Palacio.TORINO – Allegri dovrà rinunciare a Mandzukic, mentre altri giocatori saranno ...