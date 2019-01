Pitti Uomo 95 | quello che non devi perderti l’ultimo giorno

Pitti Uomo - l'asse Firenze-Milano fa volare la moda : "Ottima performance " commenta il presidente di Firenze Fiera, e presidente della Camera di Commercio, Leonardo Bassilichi " E' un momento davvero positivo per il settore: la moda maschile inizia a ...

Pitti Uomo 95 : Salvatore Ferragamo lancia un progetto digitale con otto top influencer : Agli otto influencer, seguiti da milioni di follower in tutto il mondo, è stato chiesto di realizzare una serie di short movie ispirati all'iconico Gancini monogram , dando vita a un viaggio virtuale ...

Pitti Uomo 95 - eventi e appuntamenti del terzo giorno : Firenze, per il terzo giorno consecutivo, è la capitale internazionale del menswear. Ecco le esibizioni, le sfilate, gli incontri e le feste che animeranno la città oggi 10 gennaio, terzo giorno di Pitti Immagine Uomo 95. Ore 10.00 - Talking Heads @Pitti Show Box / BLAMO! presents "My Time at Pitti Uomo - The Editor". Jeremy Kirkland intervista Nick Wooster, designer ed eclettico protagonista dell’evoluzione del ...

Fabrizio Corona e le altre star avvistate a Pitti Uomo : Quello che tutti sanno è che Pitti vuol dire, in buonissima sostanza, moda. Moda maschile, per l’esattezza. E anche mercoledì, seconda giornata dell’edizione numero 95 della manifestazione fiorentina, se ne è avuta abbondante e piacevole riprova. LEGGI ANCHEPitti Uomo 95, il meglio della prima giornata Ha conquistato le centinaia di addetti ai lavori (ma anche la gente per così dire comune, invitata ad assistere allo show, per un ...

Pitti Uomo - l'outdoor contamina il lusso maschile : La collezione guarda al mondo marino e acquatico: elementi legati all'abbigliamento sportivo della pesca subacquea e delle immersioni vengono incorporati all'interno dei tradizionali capi Allegri. ...

Pitti Uomo 95 - la selezione di GQ : I colori, i tessuti, le forme, i mood... Tutte le tendenze dell'inverno che verrà, il top del tailored, ma anche le curiosità e le realtà piccole e grandi da tenere d'occhio. Tutto raccontato quasi solo per immagini, per impressioni e attimi colti al volo. Come solo Instagram sa raccontare. https://www.instagram.com/p/BsbBgGBFElG/[Sfoglia anche: Pitti Uomo 95, il meglio dello street style nelle foto di Andrew ...

Pitti Uomo 95 – Grandi ospiti sportivi allo stand Aeronautica Militare [GALLERY] : Sempre Grandi ospiti allo stand di Aeronautica Militare della 95ª edizione del Pitti Uomo A Firenze si stanno vivendo 4 giorni dedicati alla moda, allo stile e allo sport. ospiti del brand Aeronautica Militare in questi primi 2 giorni alcuni campioni dello sport: La ns. pluripremiata Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica (da sx Letizia Cicconcelli – Daniela Mogurean – Martina Centofanti – Alessia Maurelli (capitano) ...

Quando la moda sta tra l’arte e lo sport : Pitti Uomo al via : Il taglio ideale del nastro della 95esima edizione di Pitti Immagine Uomo avviene, come da prassi e tradizione, nel grandioso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, alla presenza istituzionale del primo cittadino di Firenze, Dario Nardella. Per festeggiare il trentennale di questa formula che, puntualmente e inevitabilmente ogni sei mesi, porta alla ribalta del palcoscenico della moda maschile tutto ciò che di più nuovo, interessante e bello ...

I capispalla formali del prossimo inverno. Le anteprime da Pitti Uomo : Nuovi i codici stilistici dell'eleganza maschile: puri e disinvolti quelli per l’Autunno-Inverno 2019-20 pur annoverando gli immancabili tessuti maschili, anche per i pantaloni e i velluti ma sempre con un touch tailored che contraddistingue ogni brand. Dalla fantasia check di Tagliatore alla microfantasie di Lardini e Sant'Andrea Milano. Manuel Ritz e L.B.M. puntano sui colori caldi dell'autunno. Le giacche fighissime che non puoi ancora ...

Pitti Uomo 95 - day two : gli appuntamenti da non farsi scappare : Un’agenda particolarmente fitta. Ecco le esibizioni, le sfilate, gli incontri e le feste che animeranno la città di Firenze oggi 9 gennaio, secondo giorno di Pitti Immagine Uomo 95. Ore 7.00 - Push Hard Pitti Run. Per caricare le energie che servono per affrontare la lunga giornata che ci attende, perché non fare una bella corsetta tutti assieme? Partenza da Piazza Santa Maria Novella e promossa da Isaora PH4GalliaLab Ore 10.00 ...

Pence a Pitti Uomo - ispirazione dai luoghi d'infanzia : Roma, 8 gen., askanews, - Sono i luoghi dell'infanzia, boschi e foreste ad ispirare la nuova collezione Fall Winter 2019-20, disegnata da Dora Zecchin, creative director di Pence 1979. luoghi ...

A Pitti Uomo Clarks Originals rafforza autenticità : Roma, 8 gen., askanews, - In occasione di Pitti Immagine Uomo 95, Clarks Originals presenta il suo Autunno Inverno 2019-20 caratterizzato da nuovi modelli ispirati ai suoi classici iconici: ne nasce ...