Pernigotti | un altro mese per sperare Nuovo incontro azienda-sindacati il 5 febbraio

Pernigotti chiude - un altro pezzo del Made in Italy che se ne va : La storica sede della Pernigotti, a Novi Ligure cittadina in provincia di Alessandria chiude. Lo hanno annunciano i sindacati dopo l’incontro con i rappresentanti del gruppo turco Tuksoz, che, nel 2013, aveva acquistato l’azienda. Quindi la cioccolata sara' prodotta in Turchia, in Italia rimarra' solo la rete marketing. Pernigotti chiude in Italia: cosa ne pensa il primo cittadino di Novi Ligure E' una decisione assurda e inaccettabile.” ha ...