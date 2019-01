Perché Glass di M Night Shyamalan ti farà dubitare anche di te stesso

gqitalia

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Se c’è un marchio di fabbrica nella cinematografia di M.è il plot twist: per il regista indoamericano, il colpo di scena che rovescia il finale è talmente caratterizzante che, nei suoi film, si parla di “twist” per indicare le svolte imprevedibili nelle conclusioni delle sue pellicole. Con, in sala dal 17 gennaio, l’abituale ending twist cambia e si evolve, avvitandosi su almeno tre letture che portano all’apoteosi del dubbio o della comprensione del film e dei messaggi che porta con sé., una lunga storiaè il capitolo conclusivo di un progetto cominciato quasi vent’anni fa: era il 2000 quando uscì Unbreakable – Il predestinato, che in netto anticipo rispetto alla tendenza dei cinecomic, inaugurava una sua mitologia di supereroi, con David Dunn (Bruce Willis) ...