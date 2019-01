Perché è il momento giusto per puntare sull' azionario emergente

Perché la riduzione dei parlamentari in questo momento rischia di essere "solo" uno spot : Come mai si è tornati a parlare in questi giorni della possibile riduzione del numero dei parlamentari: è un'ipotesi che...

Vi spiego perchè è il momento dell'Italexit - : Al mondo, a parte l'Eurozona e le ex colonie francesi che adottano il franco CFA, ogni Paese ha la propria moneta. Non si verificherebbe nessuna delle catastrofi prospettate da chi fa volutamente ...

Perché nel momento del bacio la testa si inclina verso destra : Quella del bacio è una scenetta che – inconsapevolmente – si ripete il più delle volte nello stesso identico modo: le mani si stringono, gli occhi si chiudono e le labbra iniziano lentamente a calamitarsi tra loro. Già, ma da quale parte rispetto alla testa? La domanda può sembrare strana, ma chi nella propria vita è andato incontro a difficoltà di coordinamento naso-labbiali con la propria partner, magari con tanto di ...

Inter - pronto il rinnovo per Lautaro Martinez : “sono qui Perché l’ho scelto io - mio godo ogni momento” : L’attaccante dell’Inter ha parlato del suo futuro, sottolineando di voler proseguire la sua esperienza in nerazzurro. Intanto è pronto il rinnovo del suo contratto, la cui scadenza passerà dal 2023 al 2024 Nonostante le 7 presenze stagionali e i 294 minuti trascorsi in campo, Lautaro Martinez resta un punto fermo dell’Inter del futuro. L’argentino non ha nessuna intenzione di lasciare i colori nerazzurri, come ...