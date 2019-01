Padre e figlio scomparsi | un dramma irrisolto | Viviamo giorni terribili

Torino : il Padre maltratta da anni la mamma - il figlio esausto lo fa arrestare : Dopo l’ennesimo episodio di violenza ai danni della sua mamma, un ragazzo ha deciso di chiamare la polizia di Torino per fare arrestare il padre. Una decisione arrivata dopo che l’uomo, tornato a casa ubriaco, si era scagliato con violenza contro la coniuge. All’arrivo degli agenti l’uomo ha cercato di prenderli a calci.Continua a leggere

Rigopiano - il Padre di una vittima : "Mi hanno condannato perché portavo i fiori dove è morto mio figlio" : "Ha detto bene il mio avvocato: è arrivata la prima condanna per la strage. Solo che riguarda il padre di una vittima", non si dà pace Alessio Feniello, padre di Stefano, il 28enne morto nella tragedia dell'Hotel di Rigopiano. Un giudice l'ha condannato a pagare 4.550 per aver violato i sigilli sul posto della strage. La ragione? Voleva semplicemente portare i fiori sul posto dove suo figlio ha perso la vita. Sulle pagine de La ...

Porta i fiori alla tomba del figlio - multato Padre di una vittima di Rigopiano : Una multa da 4.550 euro per aver violato, il 21 maggio dello scorso anno, i sigilli giudiziari apposti per delimitare l'area dove, il 18 gennaio del 2017, si verificò la valanga di Rigopiano. È quanto ha stabilito il gip del tribunale di Pescara, aderendo a una richiesta del pm Salvatore Campochiaro formulata il 3 luglio dell'anno scorso, nei confronti di Alessio Feniello, originario di Valva, nel Salernitano, padre del ...

Rigopiano - Padre di una vittima multato per violazione sigilli : “Portavo fiori a mio figlio. Al magistrato dico farò carcere” : Aveva sperato a lungo che il figlio Stefano, 29 anni, si fosse salvato dalla massa di neve e macerie che collassò sull’hotel Rigopiano. Ma il ragazzo, dato per sopravvissuto, fu una delle 29 vittime. Alessio Feniello da allora non si è mai dato pace ed è stato con forza sempre in prima fila per avere giustizia. Oggi su Facebook pubblica un durissimo post in cui racconta di essere condannato dal gip di Pescara a pagare una multa di 4.550 ...

Rigopiano - porta i fiori sulla tomba del figlio. Condannato Padre di una delle vittime : Alessio Feniello dovrà pagare una multa di 4.550 euro. Ma lui: "Non ci penso nemmeno, se necessario faccio tre mesi di carcere"

Robert De Niro : "Come mio Padre - anche mio figlio è gay. Con Trump al potere - ho paura possano maltrattarlo" : Robert De Niro è un padre preoccupato nell'ultima intervista rilasciata al The Guardian, in cui ha parlato delle paure per le sorti di uno dei suoi sei figli. La preoccupazione dell'attore hollywoodiano deriverebbe anzitutto dal clima d'intolleranza che si respira in America a causa delle politiche adottate dal governo Trump (l'attore ha definito il presidente Usa "un vero razzista suprematista bianco"):Quando vedi uno come Trump ...

Crotone. Padre e figlio uccisi - c’è la svolta : un indagato. “Ha accoltellato un loro amico” : Si stringe il cerchio delle indagini sul duplice omicidio di Francesco e Saverio Raffa, avvenuto poco prima di Natale tra San Nicola dell’Alto e Carfizzi. Forse questioni di confine per il pascolo degli animali dei due allevatori alla base del delitto. La persona fermata è sospettata inoltre di aver accoltellato un amico di uno dei due.Continua a leggere

Portò fiori al figlio morto all’hotel Rigopiano : condanna per il Padre di Stefano Feniello : La colpa di Alessio Feniello, padre del 28enne Stefano morto nel gennaio 2017 all’hotel Rigopiano, è stata quella di “introdursi abusivamente e permanendovi nonostante ripetute diffide e inviti ad uscirne”. La pena pecuniaria consiste in un'ammenda di 4.550 euro. La rabbia dell’uomo su Facebook.Continua a leggere

Giulio Andreotti - il figlio Stefano : "Dopo l'assassinio Moro mio Padre pensava che sarebbe toccato a lui. 'Il Divo' di Sorrentino lo fece infuriare" : Giulio Andreotti, politico simbolo della Prima Repubblica e della Democrazia Cristiana, è morto ormai cinque anni fa, ma la sua figura continua a far discutere. E oggi Stefano Andreotti, figlio di Giulio, è intervenuto durante la trasmissione radiofonica "I Lunatici", su Rai Radio 2, facendo rivelazioni inedite sul padre, partendo dal rapporto con un cognome così ingombrante.Non posso dire che questo cognome mi abbia ...

Giulio Andreotti - il figlio Stefano : "Dopo l'assassinio di Moro mio Padre pensava che sarebbe toccato a lui. 'Il Divo' di Sorrentino lo fece infuriare" : Giulio Andreotti, politico simbolo della Prima Repubblica e della Democrazia Cristiana, è morto ormai cinque anni fa, ma la sua figura continua a far discutere. E oggi Stefano Andreotti, figlio di Giulio, è intervenuto durante la trasmissione radiofonica "I Lunatici", su Rai Radio 2, facendo rivelazioni inedite sul padre, partendo dal rapporto con un cognome così ingombrante.Non posso dire che questo cognome mi abbia ...

Robert De Niro - l’outing sul figlio : “È gay come mio Padre” : Robert De Niro non ha mai nascosto la sua disapprovazione nei confronti dell’attuale presidente degli Stati Uniti. Nella sua ultima intervista al quotidiano The Guardian, l’attore de Il Padrino non si è smentito e ha, anzi, manifestato tutta la sua preoccupazione per la china omofoba e razzista del POTUS. Alla domanda “Definirebbe Trump un suprematista bianco?” l’attore non ha dubbi: “Sì” ha prontamente risposto al giornalista David Smith. ...

Insulti al figlio di Briatore - la dura replica del Padre : 'Sfigati - trovatevi un lavoro' : Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è stato presa di mira sui social a causa del suo aspetto fisico. Secondo alcuni utenti, il bambino che oggi ha 9 anni sarebbe un po’ troppo in sovrappeso. Nathan Falco prima di ricominciare con gli impegni di tutti i giorni ha trascorso alcuni giorni di vacanza in Kenia, nel resort di proprietà del papà. Il ragazzino durante le festività natalizie si è cimentato in tantissime cose, tra cui il ...

Tom Welling diventa Padre : è nato il primo figlio di Clark Kent di Smallville : Tom Welling e Jessica Lee Rose diventano genitori: la star di Smallville accoglie il suo primo figlio Tom Welling e Jessica Lee Rose sono diventati genitori. Il loro primo bambino è nato lo scorso 5 gennaio. Ad annunciarlo è stata la stessa attrice, che ha condiviso un’immagine che ritrae una parte del viso del piccolo […] L'articolo Tom Welling diventa padre: è nato il primo figlio di Clark Kent di Smallville proviene da Gossip e Tv.

Flavio Briatore - gli haters insultano il figlio Nathan : “Ciccione”. E il Padre risponde furioso : “Poveretti” : Gli haters non risparmiano nemmeno i bambini e questa volta nel mirino ci è finito Nathan Falco Briatore, nato dall’amore tra il famoso imprenditore e la showgirl Elisabetta Gregoraci. Il piccolo Nathan, che ha quasi nove anni, sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza in Kenya nel Billionaire Resort di Malindi con suo padre tra mare, spiaggia e divertimenti di ogni genere. L’ex protagonista di The Apprentice ha deciso di postare ...