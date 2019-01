Nuova Peugeot 208 | arriva nel 2019 per sfidare la Renault Clio

Blastingnews

(Di venerdì 11 gennaio 2019) La208 è una delle auto più attese del. Proprio in questi primi giorni dell'anno sono state pubblicate una serie di foto spia relative al futuro modello della casa francese. Il prototipo della vettura è stato sorpreso dai fotografi in Scandinavia, dove i collaudatori stanno compiendo test stradali con temperature rigidissime. Dalle foto scattate è possibile estrapolare numerosi dettagli circa la ventura208, una delle auto più apprezzate dagli automobilisti italiani. Nel corso del 2018, infatti,2018 è stata la quindicesima vettura più venduta in Italia, con circa 33.500 consegne. L'obiettivo dei francesi è però quello di superare la, che nel 2018 è risultato il secondo modello più venduto in Italia con oltre 51.000 consegne. Andiamo a vedere quali saranno le armi estetiche e tecniche che lasegmento Bmetterà in campo per ...