Non ci resta che il crimine e gli altri film del weekend

Istat : Non si arresta fase di debolezza : 12.58 Prosegue la fase di debolezza per l'economia italiana. Lo rileva l'Istat spiegando che il recente andamento del settore manifatturiero conferma la fase di difficoltà di tenuta della produzione e che la riduzione della disoccupazione appare ancora molto lenta, malgrado l'aumento degli occupati temporanei. Inoltre, a dicembre la fiducia dei consumatori ha segnato un ulteriore calo in tutte le componenti; quella delle imprese è peggiorata ...

Non ci resta che il crimine - Marco Giallini e Alessandro Gassmann a spasso nel tempo come Troisi e Benigni (recensione) : Ritorno al Futuro incontra Non ci resta che piangere: questo è Non ci resta che il crimine, la nuova commedia di Massimiliano Bruno che fa eco ai due film cult degli anni Ottanta. L'idea di partenza è originale: tre amici della Roma moderna sbarcano il lunario con un tour "criminale" alla scoperta dei luoghi che furono teatro delle orrendi gesta della Banda della Magliana. Il burbero Moreno (Marco Giallini ha ormai incollato quel fascino ...

Roma : Non vuole chiudere storia d’amore e picchia ex compagna - arrestato : Roma – Un 24enne capoverdiano proprio non si rassegnava alla fine della loro storia d’amore e cosi’ ieri, in piena notte ha bussato nuovamente alla porta della sua ex che, spaventata, non ha aperto. L’uomo, pero’, non si e’ fatto scoraggiare e rompendo il chiavistello e’ riuscito a introdursi nell’abitazione, scagliandosi contro la donna, colpendola ripetutamente con calci e ...

'Non ci resta che il crimine' : è giusto ridere sulla Banda della Magliana? : Questa settimana parliamo di «Una notte di 12 anni », del regista Álvaro Brechner ambientato nell'Uruguay del 1973, sotto il controllo di una dittatura militare. E di «"Non ci resta che il crimine», ...

Gabriel Garko attaccato sui social : ‘Gran maleducato - Non si presta a fare foto’ : Ogni tanto anche Gabriel Garko ha la sua bella gatta da pelare social: pochi giorni dopo il caos scoppiato attorno alla pelliccia finta di Emma Marrone, l’attore piemontese ha subito la sua dose di ramanzine e rimproveri dai follower. Il motivo? Una sua presunta scarsa disponibilità a farsi una foto coi fan, che conseguentemente si sono lamentati su internet della sua poca gentilezza e cordialità. Lui, come sempre consapevole degli umori ...

Zerocalcare : "Non mi spaventa Salvini - ma l'opinione pubblica che resta inerme" : “È una barbarie che persone non vengano fatte sbarcare. Non mi meraviglia tanto la posizione del governo su questa cosa, quanto quella dell'opinione pubblica che resta inerme a queste vicende, mi spaventa: sembra che ci siamo assuefatti a questi fatti senza intervenire. La gente comune è quella che nell'Italia di questi anni è la più assente, che si firma solo su Facebook", queste le parole di ...

NUOVO CINEMA AQUILA - Massimiliano Bruno e Mimmo Calopresti presentano "Non ci Resta che il Crimine" : Potrebbero puntare su Giuseppe, che è un vero Wikipedia dei Mondiali ed un pozzo di scienza calcistica? Potrebbe forse aiutarli Gianfranco, il nerd della scuola che ha incredibilmente fatto fortuna? ...

Non ci resta che il crimine : E per andare ancora più indietro nel tempo e precisamente negli anni settanta i polizieschi all'italiana, anche detti "poliziotteschi", film che prendevano spunto da fatti di cronaca nera per ...

Arriva Omni Ultimate - il powerbank definitivo che Non resta mai a secco : Nonostante le promesse periodiche di batterie di nuova generazione in grado di caricarsi in un lampo di mantenere i dispositivi elettronici accesi per giorni, al momento e nel prossimo futuro l’unica soluzione a disposizione per chiunque non voglia rimanere con il proprio gadget a secco di energia è una batteria esterna. Ecco perché Omni Ultimate, l’ultimo e più evoluto powerbank ideato dalla statunitense Omnicharge, ha avuto un ...

Shutdown - Trump : "muro Messico essenziale"/ Video discorso agli Usa - "blocco resta perché i dem Non cedono" : discorso agli Usa del Presidente Trump sullo Shutdown: 'muro in Messico essenziale, i dem non cedono e vanno contro interessi nazionali'. Il Video

La super coppia Tognazzi-Giallini racconta 'Non ci resta che il crimine' : Intervista a Gianmarco Tognazzi e Marco Giallini per il film Non ci resta che il crimine. I due attori ci raccontano il loro nuovo film con la regia di Massimiliano Bruno. di Fulvia Caprara

Con la chiusura di Ultima Tv a Catania Non si arresta la desertificazione dell’informazione : Oggi chiude il telegiornale di UltimaTv. È l’ennesima redazione che viene smantellata in questi ultimi anni. Ricordiamo qualche anno fa

NBA – Kevin Love lontano dal rientro ma Non dai Cavs : “voglio restare ed essere in buona salute” : Kevin Love ancora lontano dalla ritorno in campo ma conferma la sua volontà di restare ai Cleveland Cavaliers Sulla pessima stagione dei Cleveland Cavaliers, oltre a diversi altri fattori come l’addio di LeBron James, obiettivi fin troppo alti (playoff) e il talento sovrastimato del rookie Sexton, pesa tanto l’assenza di Kevin Love. Il nuovo volto della franchigia é fuori da ottobre per un problema al piede, operato poi nel ...