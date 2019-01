NoiPa, comunicato ufficiale: nuova funzionalità per self service ‘Detrazioni familiari a carico’

scuolainforma

(Di venerdì 11 gennaio 2019) La pagina Facebook del portale della Pubblica Amministrazione,, ha pubblicato un post all’interno del quale viene annunciata unache andrà ad arricchire il servizio‘Detrazionia carico‘. Nel post pubblicato, si invitano tutti coloro che possono accedere ai servizi ad effettuare il login e scoprire la novità in questione, riguardante l’inserimento dei dati del coniuge fiscalmente non a carico. Qui di seguito, vi riportiamo il messaggio comparso sulla pagina social dedicata aper il servizio‘Detrazionia carico’ Il“Detrazionia carico” si arricchisce di una! Di cosa si tratta? D’ora in poi, anche i dati del coniuge fiscalmente non a carico potranno essere inseriti al momento della ...