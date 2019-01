Nissan e dams gareggia in Marocco nel campionato di Formula E

Nissan e.dams pronta per il debutto in Formula E : Il team Nissan e.dams è pronto al debutto nel campionato ABB FIA Formula E che prende il via nel weekend. Lo svizzero Sebastien Buemi, già vincitore del campionato, e il suo nuovo compagno di squadra inglese Oliver Rowland, percorreranno i 2,495 km e le 21 curve del circuito di Ad Diriyah, vicino a Riyadh, capitale […] L'articolo Nissan e.dams pronta per il debutto in Formula E sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...