calcioweb.eu

: #Neymar già stanco del #Psg, il brasiliano chiama il #Barcellona: già 5 telefonate ai blaugrana, addio possibile a… - CalcioWeb : #Neymar già stanco del #Psg, il brasiliano chiama il #Barcellona: già 5 telefonate ai blaugrana, addio possibile a… - filippo898 : RT @AndreaCalogero: 9 gennaio, si gioca già per una semifinale. Al Parco dei Principi c'è la #coupedelaligue, @PSG_inside ?? @EAGuingamp, ri… - AndreaCalogero : 9 gennaio, si gioca già per una semifinale. Al Parco dei Principi c'è la #coupedelaligue, @PSG_inside ?? @EAGuingamp… -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Sono ore calde per quanto riguarda il calciomercato, non solo per quello di gennaio ma anche e soprattutto per quello della prossima stagione con tanti colpi anche clamorosi in grado di modificare le rose delle big. In particolar modo notizie clamorose per quanto riguarda, ilha chiesto di tornare al, il calciatore avrebbeto per ben 5 volte il club spagnolo pur di lascia il Psg. Secondo voci provenienti dalla Spagna contatti frequenti tra l’entourage del calciatore e ilnegli ultimi mesi, nel dettaglio il padre dell’attaccanteha assicurato personalmente al presidente Josep Maria Bartomeu e ai dirigenti del club che“si e’ pentito” di aver lasciato il Camp Nou e che il Paris Saint Germain “non ha progetti“.AFP/LaPresse “I primi contatti sono avvenuti durante ...