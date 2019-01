Nell' America di Trump | shutdown da record | emergenza nazionale non ora

Uruguay primo Nell'America del Sud e 15mo al mondo Nella classifica dello sviluppo democratico : Con un indice di 8,38 punti su dieci, il 'Paisito' ha migliorato di quattro posizioni la valutazione del 2017 consolidando la propria collocazione tra le prime venti democrazie al mondo. In Uruguay, ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Flo aiuta Steffy Nelle pratiche per l'adozione : La storyline relativa alla possibile adozione di Beth Spencer da parte di Steffy si fa sempre più concreta nelle attuali puntate americane di Beautiful. La Forrester ha deciso di avviare le pratiche per dare una sorellina a Kelly, facendole provare lo stesso affetto che lei aveva sentito per la gemella Phoebe. Tale decisione era stata presa a distanza di pochi giorni dalla presunta morte della figlia di Liam e Hope, avvenuta in circostanze ...

I Golden Globes 2019 rispettano i pronostici premiando American Crime Story e The Americans : i vincitori Nella sezione serie tv : Anche per questa volta nessuna novità di rilievo, anche ai Golden Globes 2019 si rispettano i pronostici della vigilia. Così come per il cinema, anche per le serie tv le novità e gli sconvolgimenti non sono tanti. Negli anni in cui la parola d'ordine sembra essere revival, le poche novità che abbiamo visto nel 2018 occupano il palco della kermesse sia in veste di veterano (vedi The Americans e American Crime Story) che in quelle di matricola ...

La sicurezza americana si è messa Nelle mani di Elon Musk : Segnando un nuovo record per il 2018, la SpaceX di Elon Musk spedisce nello spazio il suo primo carico per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Dopo numerosi rimandi nel corso della settimana, alle 8:51 locali (poco prima delle tre del pomeriggio sul fuso orario italiano), un razzo Falcon 9 è decollato da Cape Canaveral trasportando in orbita il satellite Vespucci. Attualmente il più tecnologicamente avanzato, il Gps prodotto ...

Film più visti nel 2018. Nella top ten solo prodotti americani. : Se è vero che il cinema, visto in sala, ha perso favore nei gusti del pubblico, a vantaggio di una visione domestica, arricchita dall'offerta di molteplici piattaforme di streaming. Ci sono ancora ...

Nella testa di QAnon - il complotto che avvelena la politica americana : QAnon è una teoria del complotto che dal nulla e nel giro di un anno ha convinto un seguito molto ampio di fanatici in America. La teoria sostiene che un membro dell’Amministrazione Trump di livello altissimo e quindi con accesso a informazioni di massima sicurezza abbia deciso di fare circolare su

Nella testa di Qanon - il complotto che avvelena la politica americana : ...fare circolare su internet alcuni frammenti della Verità in modo che il pubblico americano intuisca la lotta gigantesca che sta avvenendo dietro le quinte e che avrà conseguenze sui destini del mondo.

Beautiful Anticipazioni Americane : Taylor rischia di ricadere Nell'alcolismo : In seguito alle accuse di Hope e Brooke, Taylor è molto depressa e rischia di ricadere in un vecchia e pericolosa dipendenza.

America Latina : Enel Americas confermata per la seconda volta Nell'indice di sostenibilità FTSE4Good : ... Colombia e Perù, si è confermata per la seconda volta all'interno dell'indice "FTSE4Good" che valuta le pratiche in materia ambientale, sociale e di governance delle principali compagnie del mondo. ...

Boxe - Guido ViaNello dopo la vittoria a New York : 'L'America è un sogno. Ora voglio il titolo mondiale' : Al Madison Square Garden , per il suo debutto nei professionisti, indossava una maschera da gladiatore. Una metafora della sua carriera: il gigante buono, 1.98 metri per 105 chili,, che quando sale ...

Nella guerra tra America e Cina c’è già una vittima : il Canada di Trudeau : Roma. La vicenda del cittadino canadese Michael Kovrig, trattenuto dalle autorità cinesi sin da lunedì sera, continua a essere un delicatissimo affare che si intreccia con la guerra commerciale tra America e Cina. Nessuna conferma ufficiale del suo arresto è ancora arrivata da Pechino, anche se ieri

Prete americano arrestato Nelle Filippine : avrebbe abusato di almeno 10 bambini : Padre Kenneth B. Hendricks, settantasettenne di Cincinnati (Ohio), per anni ha vissuto nelle Filippine lavorando come Prete missionario. Martedì è stato arrestato con l'accusa di avere abusato sessualmente di dieci bambini e ora è rinchiuso in un carcere di Manila. Il caso è esploso dopo la denuncia delle presunte vittime.Continua a leggere

Beautiful Anticipazioni Americane : Taylor supplica Brooke "Per favore - la mia libertà è Nelle tue mani!" : Cadendo ai piedi della Logan che minaccia di denunciarla per il tentato omicidio di Bill, Taylor chiederà comprensione e perdono.

"Mayans M.C." - una serie tutta di "latinos" Nell'America del muro di Trump : Dopo l'enorme successo delle sette stagioni di Sons of Anarchy, il creatore Kurt Sutter ritorna con Mayans M.C., spin-off della sua creazione precedente. La serie targata FX, che in Italia va in onda ...