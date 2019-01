Nella manovra sorpresa per le casalinghe | l’assicurazione obbligatoria ora raddoppia 

Manovra : domani agricoltori in piazza Nella Capitale : Dopo l’approvazione della Manovra sono gli agricoltori i primi a scendere in piazza nella Capitale “per denunciare gli errori regionali e l’assenza nella legge di stabilità delle misure necessarie a garantire adeguate risorse al Fondo di Solidarietà Nazionale per far fronte alle pesanti calamità che hanno colpito importanti aree del Paese, a partire dalla Puglia, con il dimezzamento della produzione nazionale di olio di oliva che ha messo ...

Perché c'è troppa retorica Nella narrazione dei 5 Stelle sulla manovra : La distinzione tra il desiderio che deve illuminare l'azione politica dei governanti e la prosaicità del cambiamento effettivo, che si è in grado di realizzare. Piani che sono nuovamente confusi ...

Gardin - Lega - : «Nella manovra contributo da un milione per 13 Comuni ravennati» : FESTA Lega NORD ROMAGNA. Matteo Salvini «Nella manovra di Bilancio appena approvata dal Parlamento c'è un contributo di 970 mila euro assegnato dal ministero dell'Interno ai Comuni della Provincia di ...

Dall'Iva ridotta sui tartufi ai fondi per le bande musicali : la carica delle micro-norme Nella Manovra : MILANO - Non solo pensioni, tagli fiscali , ecobonus e grandi provvedimenti. All'interno della Legge di Bilancio appena approvata , accanto alle misure principali oggetto di discussioni e trattative, ...

Rossi all'attacco del Governo : 'Nella manovra tagli a scuola e università' : Cultura e scienza possono attendere. Sapevamo che questo Governo è nemico della competenza e purtroppo ne abbiamo avuto conferma'. 'Eppure - ricorda il governatore - la conoscenza è il primo dei ...

Il trucco nascosto Nella flat tax al 15% Scatterà anche per i redditi più alti Ecobonus - asili : le novità della manovra : Tassazione agevolata senza tetto. Per averla contano le entrate dell’anno prima. E c’è già chi rinvia le fatture

Imu-Tasi - la tassa nascosta Nella manovra del governo : quanto aumentano le imposte : nella manovra del governo del "cambiamento" c'è una ingombrante novità su due delle tasse più odiate dai contribuenti italiani, quelle sulle case. Sia l'Imu che la Tasi sono destinate ad aumentare in almeno l'80% dei comuni italiani, dopo che il governo ha eliminato il blocco degli aumenti su tribut

Manovra - Nella notte la Commissione Bilancio vota il mandato al relatore | Proteste Pd-Forza Italia : L'opposizione ha protestato perché il testo è stato inviato in Aula "senza discutere né votare" i circa 350 emendamenti che erano stati presentati alla legge di Bilancio. Il presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: la pressione fiscale salirà nel 2019al 42,5% del Pil dal 42% del 2018

Manovra : ok commissione Nella notte senza modifiche - domani Aula : Roma, 27 dic., askanews, - Atteso nella notte, dopo l'audizione del ministro dell'Economia Giovanni Tria, il via libera della commissione Bilancio della Camera alla Manovra senza modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato. 'Dopo l'audizione convocherò una riunione per ...

Volontariato - cosa provoca il raddoppio delle tasse Nella manovra fiscale : A Natale siamo tutti più buoni. O quasi, visto che da oggi esserlo potrebbe costare più caro. Nel maxiemendamento alla manovra economica approvato al Senato è prevista una norma che rivede il regime agevolato di tassazione per il terzo settore, ovvero tutti quegli enti che agiscono in particolare nel mondo del Volontariato, senza essere direttamente legati né al mercato né allo Stato. Parliamo soprattutto di associazioni no profit, ...

Nella manovra via libera a chi esercita professioni sanitarie senza titolo : Nella manovra spunta una norma sulle professioni sanitarie che minaccia di far discutere. Nel comma 283 bis si legge che 'ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il ...

Web tax - professioni sanitarie e assunzioni : cosa c’è Nella manovra fiscale 2019 : Il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Giovanni Tria durante la votazione della manovra di bilancio in Senato (Foto Roberto Monaldo / LaPresse) Al termine di un travagliato iter parlamentare e dopo un delicato braccio di ferro consumato sull’asse Roma-Bruxelles, nella notte tra sabato e domenica il Senato ha finalmente approvato la legge di bilancio per il 2019. Il via libera definitivo arriverà solo ...

[L'analisi] Manovra sbilenca con il veleno nascosto Nella coda : un fossato tra i premiati e i puniti : Un maxiaumento che strangolerebbe i consumi e, dunque, l'economia, in un momento in cui molti prevedono l'economia internazionale e l'Italia in recessione. 24 dicembre 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Il ritardo Nella manovra è colpa di Bruxelles. Parola di Conte : Il ritardo della manovra ? 'E' dovuto a Bruxelles' e 'Lega e M5s restano uniti', 'gli elettori non capirebbero una rottura'. Lo sostiene, intervistato da 'La Stampa', il presidente del Consiglio ...