NBA | tutti i record della folle e divertente sfida tra Spurs e Thunder

NBA - tutti i premi mensili - a Est e a Ovest : miglior giocatore - rookie e allenatore : Ogni mese la NBA incorona il miglior giocatore del mese , uno per la Eastern e uno per la Western Conference, e così anche per la miglior matricola e il miglior allenatore. Riconoscimenti che spesso ...

NBA – Charles Barkley sorprende tutti : “Nikola Jokic in corsa per il titolo MVP!” : L’ex giocatore, oggi analista TNT, Charles Barkley, vede Nikola Jokic come possibile candidato al titolo MVP della regular season “Ve l’ho detto, vado all in sui Denver Nuggets, ve l’ho detto un mese fa. Il ‘Joker’ (Nikola Jokic, ndr) dovrebbe essere in testa alla corsa per il titolo MVP”. Insieme a LeBron James leader dei giovani Lakers, il solito Steph Curry con medie al tiro da alieno, nonché l’MVP in carica James Harden, anima dei ...

NBA - tutti i numeri e le curiosità delle partite di Natale : ... il ritorno dei Bucks dopo 41 anni, LeBron James a caccia di Kobe Bryant: questi sono solo alcuni dei tantissimi temi dell'NBA Christmas, da seguire tutto in diretta su Sky Sport NBA

NBA - quanti anni ha Buddy Hield? Se lo chiedono tutti - anche i Sacramento Kings : I precedenti in NBA , e non solo, sono tanti Il dubbio però è venuto a molti, in fondo questa è una storia vecchia e già vista nel mondo dello sport , Taribo West, difensore nigeriano dell'Inter la ...

Durant confessa : "5 ore di video NBA al giorno : da Marbury a King - studio tutti' : Una ossessione che Durant non vive come tale, ma come il normale comportamento di chi ama alla folla lo sport e la passione che negli anni è diventata anche la sua professione. "Tra i giocatori di ...

NBA – LeBron James spiazza tutti : “io e Lonzo Ball siamo molto simili - vi spiego perchè” : LeBron James elogia il talento di Lonzo Ball spiegando di avere alcune caratteristiche comuni al giovane playmaker giallo-viola Entrambi in tripla doppia nel successo contro i Charlotte Hornets, LeBron James e Lonzo Ball continuano ad aumentare la loro affinità in campo. Il numero 23 ex Cleveland Cavaliers ha preso per mano l’intero gruppo giovane, non perdendo occasione di elogiare il talento di Lonzo Ball, forse il più ...

NBA – LeBron James bacchetta i Lakers : “non possiamo lasciare tutti quei liberi a James Harden!” : Dopo il netto ko contro i Rockets, LeBron James bacchetta i Los Angeles Lakers: il ‘Re’ critica la fase difensiva dei giallo-viola e l’eccessivo numero di liberi lasciati a James Harden Con 50 punti, 11 assist e 10 rimbalzi James Harden ha realizzato una tripla doppia impressionante contro i Los Angeles Lakers. La stella dei Rockets è apparso implacabile, facendo letteralmente ammattire la difesa giallo-viola, costretta ...

NBA - perché tutti parlano del rookie di Boston Robert Williams III : Il bello dell'NBA è anche questo: in una Lega piena zeppa di stelle, di campioni e talento, con 82 partite a disposizione e migliaia di minuti da riempire sul parquet, tutti possono ritagliarsi il ...

NBA – “Lo sbarco sulla Luna degli USA? Mai successo” - Steph Curry spiazza tutti e la NASA lo invita a Houston! : Steph Curry scherza sulla possibilità che lo sbarco sulla Luna degli USA non sia mai accaduto: la NASA lo invita al Johnson Space Center di Houston Negli ultimi tempi, i giocatori NBA stanno mettendo a dura prova le scoperte tecno-scientifiche del passato. Dalla forma della terra, piatta secondo Kyrie Irving, al falso sbarco sulla Luna di Steph Curry. La stella dei Golden State Warriors (insieme ad Iguodala), durante il podcast ‘Winging ...

NBA - Kevin Durant : "Non tutti vogliono giocare con LeBron : attorno a lui ambiente tossico' : Un veterano che negli anni ha imparato a gestire " a volte anche controllare " le dinamiche di comunicazione in un mondo fortemente condizionato dall'influenza dei social e dalla disintermediazione ...

NBA – James Harden crede nei Rockets : “abbiamo fiducia in noi stessi - al completo possiamo battere tutti” : James Harden crede nell’unità del gruppo degli Houston Rockets: nonostante il brutto inizio di stagione, ‘il Barba’ è convinto che con il roster al completo i texani possano giocarsela con tutti Inizio di stagione davvero complicato per i Rockets che dopo 22 gare giocate hanno raccolto un bottino di 11 vittorie e 11 sconfitte. Uno score nettamente al di sotto delle previsioni di inizio stagione per una squadra che lo ...

NBA - è un Dwyane Wade 'vintage' : tutti i record battuti con i 35 punti contro Toronto : Non capita più molto spesso di poter celebrare una grande prestazione di Dwyane Wade. Arrivato al suo ultimo "giro di giostra" prima del ritiro previsto per fine anno, il numero 3 dei Miami Heat non ...

NBA – Kyrie Irving spiazza tutti : “mi ritirerò verso i 30 anni” : Kyrie Irving spiazza tutti e parla apertamente del suo ritiro: niente carriera lunga per il playmaker dei Celtics che intende ritirarsi all’apice della sua forma fisica Negli ultimi giorni, lo sport preferito da Kyrie Irving non è più il basket ma è ‘fare dichirazioni ad effetto’. Il playmaker dei Boston Celtics, dopo aver insultato la Festa del Ringraziamento (ed aver chiesto scusa), ha parlato apertamente anche del suo ...

Lebron James scavalca Wilt Chamberlain : è il quinto miglior realizzatore NBA di tutti i tempi : per la cronaca, nella sfida con Portland, James ha messo a referto anche 10 rimbalzi e 9 assist e i suoi Lakers si sono imposti per 127-117.