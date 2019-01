NBA | Celtics – “Anche io scambierei me stesso per Anthony Davis” | Tatum ci scherza su e

NBA – Caos Celtics - Jaylen Brown e Marcus Morris vengono alle mani : il VIDEO della lite durante il time out : Jaylen Brown e Marcus Morris hanno litigato in panchina durante la sconfitta dei Celtics contro i Miami Heat di questa notte Jaylen Brown e Marcus Morris sono venuti letteralmente alle mani durante la gara persa questa notte dai Celtics sul parquet di Miami. I due cestisti sono stati divisi dai compagni durante un time out nel quale sono volate parole grosse ed anche uno spintone di Marcus Morris a Brown. Il motivo? Il giovane Jaylen ha ...

Risultati NBA – Antetokounmpo batte Harden - bene Celtics e Lakers : Sixers ko a Washington : I Bucks espugnano il Toyota Center e si aggiudicano il big match contro i Rockets, i Celtics batto i Pacers mentre i Lakers hanno la meglio sui Pistons anche senza LeBron: i Risultati NBA della notte Notte NBA che regala grande spettacolo e verdetti davvero interessanti. I primi a scendere in campo sono i Boston Celtics che superano nettamente gli Indiana Pacers. Per la franchigia del Massachusetts si mettono il luce Marcus Morris e Jaylen ...

NBA - i risultati della notte : i Lakers tornano a vincere - bene Bucks e Celtics : Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 97-107 Coach Walton aveva chiesto più passione e i due giovani talenti più promettenti in casa Lakers hanno subito dimostrato di aver imparato la lezione: Lonzo ...

Risultati NBA – OKC vola con Westbrook e George! Bene Bucks e Celtics : ‘no LeBron no party’ per i Lakers : I Thunder hanno la meglio sui Blazers grazie alla coppia Westbrook-George, vittorie per Bucks e Celtics, Lakers ancora ko senza LeBron James: i Risultati delle sfide della notte NBA Tuoni sul cielo di Portland. Russell Westbrook e Paul George si abbattono sui Blazers con la forza di un temporale e regalano ad OKC la 25ª vittoria della stagione. Westbrook chiude la gara con 31 punti, 7 assist e 9 rimbalzi, Paul George firma 37 punti, 2 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (5 gennaio). Danilo Gallinari trascina i Clippers - perdono i Lakers - ok i Celtics : Si sono giocate dieci partite nella ricca notte NBA, lo spettacolo non è mancato in giro per gli Stati Uniti. Danilo Gallinari ha trascinato i suoi Los Angeles Clippers alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, l’azzurro ha messo a segno 21 punti (conditi da 7 rimbalzi e 6 assist) che sono risultati determinanti per ottenere il successo sui Phoenix Suns per 121-111. I Clippers hanno dominato la contesa, chiudendola già nel primo quarto ...

NBA - gli Spurs battono i Celtics. Harden show : 43 punti e tripla doppia : NEW YORK, STATI UNITI, - Una bella vittoria per chiudere il 2018 e fare il pieno di energie per cercare di portare a compimento i buoni propositi del 2019. Gli Spurs di Marco Belinelli battono 120-111 ...

NBA - i San Antonio Spurs battono i Celtics. Harden show : 43 punti e tripla doppia : NEW YORK, STATI UNITI, - Una bella vittoria per chiudere il 2018 e fare il pieno di energie per cercare di portare a compimento i buoni propositi del 2019. Gli Spurs di Marco Belinelli battono 120-111 ...

Risultati NBA – Belinelli batte Gallinari nel derby italiano - Durant trascina Golden State : ok Rockets e Celtics : Ventuno punti per il giocatore italiano, che non riesce però ad evitare la sconfitta dei Clippers con San Antonio. Sorridono anche i Warriors, corsari sul parquet di Portland Non basta una grande prestazione di Danilo Gallinari per evitare ai Clippers la sconfitta con San Antonio, che riesce ad imporsi allo Staples Center con il punteggio di 111-122. Il derby italiano se lo aggiudica dunque Marco Belinelli il quale, nonostante realizzi ...

Basket - NBA : cadono Warrios e Lakers. Super Harden affonda i Celtics : NEW YORK - Notte di sorprese in Nba. cadono sia i Warriors, campioni in carica e secondi in classifica nella Western Conference, battuti i casa all'overtime, 109-110, da Portland, che i Lakers, ...

NBA : James Harden continua a dominare - 45 punti - - Houston batte anche i Celtics : Houston Rockets-Boston Celtics 127-113 Gli Houston Rockets sono tornati a essere quelli della passata stagione , o quasi, perché James Harden ha ricominciato a giocare da MVP. Il Barba chiude con 45 ...

Boston Celtics-Philadelphia 76ers - NBA oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : NBA Christmas Day con in programma cinque partite. Una di queste sarà anche una grande classica come Boston Celtics-Philadelphia 76ers. Una rivalità storica, che si è riaccesa lo scorso anno con una bellissima serie nelle semifinali della Eastern Conference. Anche in questa stagione le due squadre hanno come obiettivo quello di centrare il titolo di conference per poi giocarsi le Finals. Boston si affida ad un’organizzazione di squadra ...

NBA 2019 - i risultati della notte (20 dicembre) : Raptors battono Pacers - Celtics sorpresi dai Suns - Spurs ok con 18 di Belinelli : notte NBA davvero piena, quella terminata poche decine di minuti fa: si sono giocate dodici partite. Tra queste c’era Raptors-Pacers, che ha messo di fronte la prima e la terza della Eastern Conference. Andiamo a vedere cos’è successo nella notte e quali giocatori hanno lasciato il segno più importante. Il match più atteso della notte lo vincono i Toronto Raptors, che rimontano uno svantaggio di 10 punti all’inizio ...

NBA 2019 - i risultati della notte (20 dicembre) : Raptors battono Pacers - Celtics sorpresi dai Suns - Spurs ok con 18 di Belinelli : notte NBA davvero piena, quella terminata poche decine di minuti fa: si sono giocate dodici partite. Tra queste c’è Raptors-Pacers, che ha messo di fronte la prima e la terza della Eastern Conference. Andiamo a vedere cos’è successo nella notte e quali giocatori hanno lasciato il segno più importante. Il match più atteso della notte lo vincono i Toronto Raptors, che rimontano uno svantaggio di 10 punti all’inizio ...

Risultati NBA – Harden si prende la Capitale! Simmons e Westbrook vittorie in tripla doppia : ko Celtics e Warriors : Verdetti importanti nella notte NBA: James Harden guida i Rockets nel successo sugli Wizards, Ben Simmons e Russell Westbrook trascinano Sixers e Thunder con 2 triple doppie. Ko Celtics e Warriors Quella appena trascorsa è stata una notte NBA di grandi emozioni e con verdetti davvero inaspettati. Scontro fra titani sul parquet del Fiserv Forum di Milwaukee con Anthony Davis e Giannis Antetokounmpo che si danno battaglia senza esclusione di ...