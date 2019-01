NBA 2019 | i risultati della notte 11 Gennaio | Belinelli protagonista nello show di San

NBA China Games 2019 : Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets le franchigie scelte : Nba China Games 2019 – Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets voleranno in terra cinese nel prossimo ottobre per diffondere il marchio NBA La National Basketball Association (NBA) ha annunciato che gli Nba China Games 2019 Presentati da Vivo saranno due partite di preseason tra i Los Angeles Lakers e i Brooklyn Nets. I Lakers ed i Nets giocheranno giovedì 10 ottobre a Shanghai, e successivamente sabato 12 ottobre a Shenzhen. Per i ...

NBA 2019 - i risultati della notte (9 gennaio) : Clippers e Warriors vincono ancora - successi anche per Denver e Toronto : Poche sorprese nelle otto partite in programma in questa notte NBA. Il risultato più inatteso è la sconfitta di Oklahoma City contro Minnesota, mentre per Los Angeles Clippers e Golden State Warriors arrivano due comode vittorie, rispettivamente contro Charlotte e New York. successi anche per Denver, che supera Miami e mantiene la testa ad Ovest, e per Toronto, in casa contro Atlanta. Affermazioni importanti in chiave lotta playoff ad Est per ...

NBA 2019 - i risultati della notte (8 Gennaio) : Houston e San Antonio continuano a vincere - Milwaukee sempre più leader ad Est : Nottata ricca di incontri, ben otto, per quanto riguarda la stagione regolare della NBA. Siamo ormai giunti a metà stagione e la situazione si sta sempre più delineando nelle due Conference. Il match più importante ad Ovest è stato, senza alcun dubbio, quello del Toyota Center di Houston, con i Rockets (23-16) che ospitavano la prima della classe nella Western Conference, i Denver Nuggets (26-12). James Harden ha messo in scena l’ennesimo ...

La settimana NBA del 08-01-2019 : Le porte girevoli del roster e del quintetto dei Raptors, la rotazione continua degli uomini sul parquet e in panchina, non cambiano la sostanza nella marcia dei canadesi: Toronto continua a vincere, restando la miglior squadra dell’NBA per record e numero di successi conquistati. L’ultimo è arrivato contro Indiana, cliente scomodo che a Est continua a confermarsi più costante nei risultati rispetto alle più quotate Philadelphia e Boston. Ai ...

L’NBA torna in Cina : Lakers e Nets giocheranno una parte della preseason 2019 nel continente asiatico : Los Angeles Lakaers e Brooklyn Nets giocheranno una serie di partite della loro preseason 2019 in Cina per gli ‘NBA China Games’ L’NBA cerca di rinsaldare il suo legame con il mercato cinese e per riuscirci, stando alle parole del reporter di ESPN Fang Yuan, Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets giocheranno una parte delle gare della loro preseason 2019 in Asia. Le due squadre parteciperanno agli NBA China Games e si ...

NBA 2019 - i risultati della notte (7 Gennaio) : successo per i Clippers di Gallinari - Minnesota vince e licenzia Thibodeau : Sono sette le partite della notte NBA. Vincono i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, che si impongono 106-96 contro gli Orlando Magic. Inizio di partita difficile per i californiani, che si sono trovati sotto di dieci punti alla prima sirena, per poi completare brillantemente la rimonta nei restanti tre quarti. Serata difficile al tiro per Gallinari, che mette a referto 13 punti (anche 5 rimbalzi e 2 assist) con 2/10 da tre punti e 5/15 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 gennaio) : Toronto sbanca Milwaukee - vittorie per San Antonio - Golden State e Denver : Tante emozioni nelle otto sfide in programma in questa notte NBA. Toronto supera Milwaukee nella partita più attesa, mentre torna al successo Golden State che si impone a Sacramento grazie ad un trascinante Steph Curry. vittorie convincenti per Denver, Philadelphia e per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, rispettivamente contro Charlotte, Dallas e Memphis. Si ferma invece contro Portland la striscia di risultati positivi degli Houston ...

NBA 2019 - i risultati della notte (5 gennaio). Danilo Gallinari trascina i Clippers - perdono i Lakers - ok i Celtics : Si sono giocate dieci partite nella ricca notte NBA, lo spettacolo non è mancato in giro per gli Stati Uniti. Danilo Gallinari ha trascinato i suoi Los Angeles Clippers alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, l’azzurro ha messo a segno 21 punti (conditi da 7 rimbalzi e 6 assist) che sono risultati determinanti per ottenere il successo sui Phoenix Suns per 121-111. I Clippers hanno dominato la contesa, chiudendola già nel primo quarto ...

NBA All-Star Game 2019 – Le prime votazioni dei fan regalano verdetti inaspettati : sorprese Doncic e Rose! [FOTO] : L’NBA ha pubblicato le prime votazioni per l’All-Star Game 2019, dopo che i fan hanno espresso le loro preferenze: Doncic secondo solo a LeBron James, Derrick Rose il preferito dopo Steph Curry Manca pochissimo all’NBA All-Star Game 2019 e i fan hanno già potuto esprimere la loro preferenza per vedere i propri beniamini scelti nella ‘notte delle stelle’. I primi verdetti sono stati sicuramente sorprendenti. Ad esempio, se LeBron James e ...

NBA 2019 - i risultati della notte (4 gennaio) : James Harden trascina ancora i Rockets in casa di Golden State - ok gli Spurs di Belinelli : Tre partite disputate in questa notte NBA, ma nonostante i pochi appuntamenti le emozioni sono tantissime: tre prestazioni di alto livello, un overtime e percentuali di squadra sono tra gli argomenti degli incontri giocati. L’ultima partita a terminare è anche quella più vibrante: gli Houston Rockets battono all’overtime i Golden State Warriors per 134-135. Risulta decisivo James Harden, che non solo realizza una tripla doppia con 44 ...

Pronostici NBA 04-01-2019 : San Antonio Spurs – Toronto Raptors 04. Gen 2019, 02:00Spurs che stanno continuando la ripresa, sono infatti sullo score di 21 vittorie e 17 sconfitte, dopo uno dei peggiori avvii di stagione degli ultimi 10 anni. Affronteranno però dei Raptors con ambizioni mai così alte: la squadra di Toronto è infatti seconda nella Eastern Conference, e sicuramente venderà molto cara la pelle: per questo la nostra giocata preferita sulla partita è ...

NBA 2019 - i risultati della notte (1° gennaio) : Harden show - 43 punti e i Rockets vincono! Grande Curry - successo degli Spurs di Belinelli : Nella notte si sono giocate sette partite della NBA, lo spettacolo non è mancato in occasione dell’ultimo giorno dell’anno. Gli Houston Rockets hanno vinto il big match contro i Memphis Grizzlies per 113-101 grazie all’ennesima prestazione da urlo di un inverosimile James Harden che sforna il suo quarto quarantello consecutivo e la decima gara di fila con almeno 30 punti a referto: questa volta il numero 13 ne mette dentro 43, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (30 dicembre) : gli Spurs di Belinelli battono i Clippers di Gallinari nel giorno delle grandi prestazioni individuali : La notte NBA porta in dote nove partite, tra le quali spicca lo scontro tra Portland Trail Blazers e Golden State Warriors. Per i colori italiani, c’è anche spazio per la terza delle quattro sfide nel calendario stagionale tra Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs, che equivale al derby italiano tra Danilo Gallinari e Marco Belinelli. Andiamo a vedere come sono andate le gare di stanotte. Diverse partite hanno visto andare in scena ...