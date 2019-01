Murray shock | Non posso continuare

Tennis sotto shock - Murray in lacrime : “Basta - mi ritiro - ho troppi dolori” : Scenderà regolarmente in campo nel primo turno dell'Australian Open ma il 31enne campione britannico non sa se riuscirà a onorare la stagione fino a giugno: "Da 20 mesi che soffro, ho fatto un'operazione e una lunga terapia, ma il dolore all'anca resta: non riesco nemmeno a infilarmi un calzino senza piangere"Continua a leggere