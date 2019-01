Mostra del cinema di Venezia | aperte le iscrizioni del premio ' Bookciak | Azione!' tra

Catanzaro/ Continua il successo della Mostra "Escher. La Calabria - il mito" al complesso San Giovanni fino al 20 gennaio : Nel Sud Italia Escher maturò buona parte di quelle idee e suggestioni che caratterizzano, nel segno della sintesi tra scienza e arte, la sua matura produzione e gli studi sulle forme che lo hanno ...

La pagina iniziale di YouTube web inizia a Mostrare i post delle community : YouTube sta iniziano a mostrare i post delle community sulla pagina iniziale del sito web, in modo che ogni utente possa restare sempre aggiornato. L'articolo La pagina iniziale di YouTube web inizia a mostrare i post delle community proviene da TuttoAndroid.

Lo spirito dell'Europa che sognava la libertà : il Romanticismo in Mostra : A Milano fino al 17 marzo un grande affresco corale sul Romanticismo alle Gallerie d'Italia e al Museo Poldi Pezzoli.Duecento opere per raccontare un'epoca che ha attraversato la Brianza. Come ...

Roma : al via domani Mostra ‘In viaggio con la storia del calcio’ : Roma – Apre domani, sabato 12 gennaio la mostra itinerante “In viaggio con la storia del calcio”, esposta nelle sale dell’ostello Litus di Ostia, nella sede della ex Colonia Vittorio Emanuele (ingresso via Cozza). La rassegna fa tappa ad Ostia ed oltre ad ospitare cimeli che riguardano il calcio mondiale, ospita anche oggetti particolari delle due squadre della Capitale, Roma e Lazio. La mostra si concluderà domenica 27 gennaio ed è ad ...

Sciaboliamo lo champagnino? Il direttore del ristorante stellato Mostra a tutti come aprire una bottiglia da 2mila euro : Alla vigilia di Capodanno, Michael Minnillo, direttore del ristorante stellato The French Laundry a Yountville, in California, ha voluto aprire una bottiglia di champagne Billecart-Salmon Nabuchodonosor (del valore di 2mila euro) con una sciabola. Sfortunatamente, la rimozione del tappo non ha avuto successo e la preziosa bottiglia è andata in frantumi L'articolo Sciaboliamo lo champagnino? Il direttore del ristorante stellato mostra a tutti ...

Immagini da un'Italia che non c'è più : gli scatti della Mostra 'Il sorpasso' dedicata al secondo dopoguerra : Che Italia era settantanni fa? Cosa c'era nelle piazze, nelle case, nei bar, ai comizi, alle feste? Quanto era diversa dall'Italia di oggi? La risposta è racchiusa nei 160 scatti della mostra ' Il ...

Piero della Francesca. Monarca della Pittura in Mostra all'Hermitage : L' Ermitage , è oggi uno dei Musei più visitati al mondo per le innumerevoli opere d'arte di artisti famosi: Tiziano, Tintoretto, Giorgione, Botticelli, Leonardo da Vinci, della Robbia, Caravaggio, ...

Iannone Mostra in video piano della sua casa : la sala giochi lascia senza fiato : Andrea Iannone mostra orgoglioso la sua casa sui social: la sala giochi lascia a bocca aperta i fan del pilota Andrea Iannone non è certo uno di quei vip che ama condividere tanto e tutto sui propri social. Il pilota di MotoGP solo di tanto in tanto aggiorna i suoi fan con foto e video […] L'articolo Iannone mostra in video piano della sua casa: la sala giochi lascia senza fiato proviene da Gossip e Tv.

Lady Bonucci con il pancione in bella Mostra - la famiglia del difensore al completo : la dolce FOTO social : Leonardo Bonucci insieme alla propria famiglia, nella dolce FOTO social spicca il pancione della moglie del difensore della Juventus Leonardo Bonucci nell’ultimo post social pubblicato sul suo profilo ufficiale si mostra insieme alla sua famiglia. Ci sono Lorenzo e Matteo, ma anche la moglie del difensore della Juventus con il pancione in bella mostra. Martina Maccari, che presto partorirà una femminuccia, la sua dolce metà ed i suoi ...

Firenze capitale della moda propone la Mostra 'Animalia Fashion' : Abiti, accessori e gioielli diventano così un'esperienza, un viaggio nella storia della scienza zoologica, ma soprattutto una scoperta di forme e colori che volta a volta evocano animali comuni o ...

Firenze. Al di là del visibile - Mostra fotografica di Massimo Brizzi : Da oggi al 25 febbraio , il fotografo Massimo Brizzi espone, presso il Museo della Fondazione Scienza e Tecnica , in Via Giusti 29 a Firenze alcune fotografie, che gli hanno permesso di vincere, nel 2018, la Wiki Science Competition, il più grande grande concorso mondiale di fotografia ...

Lei Jun ci Mostra le immagini ufficiali del primo smartphone Redmi : È ancora una volta Lei Jun, CEO e co-fondatore di Xiaomi, a mostrarci le prime immagini reali del primo smartphone a marchio Redmi, che sarà annunciato tra due giorni. L'articolo Lei Jun ci mostra le immagini ufficiali del primo smartphone Redmi proviene da TuttoAndroid.

Inaugurazione della Mostra 'La Biblioteca Malatestiana Storie Segreti' a Bologna : Ci auguriamo che questa mostra sia ambasciatrice delle nostre bellezze italiane ora a Bologna, ma anche nel mondo, attraverso i nostri Istituti di Cultura.

La Mostra dedicata ai dinosauri saluta le sale del museo Caffi : quasi 95mila i visitatori : ... grazie a un percorso costituito di 100 diversi punti di interesse sviluppato nella sale del museo e nelle strade della città, dove 4 grandi ricostruzioni hanno fatto il giro del mondo grazie ai ...