Misteriosi segnali radio dallo spazio profondo rilevati in Canada

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Strani impulsisono stati recepiti incon un nuovo telescopio. Forse si tratta soltanto di un fenomeno naturale, ma gli astrofisici lasciano la porta aperta anche a possibili forme di vita extraterrestri. Non è la prima volta infatti che vengono rilevate simili onde, chiamate fastburst.Seiimpulsidal telescopio Chime Sono stati ben sei gli impulsi recepiti. Con una durata di pochi millesimi di secondo, per la seconda volta nella storia dell'astronomia abbiamo rilevato qualcosa del genere.Provenienti da una galassia distante ben un miliardo e mezzo di anni luce, sono stati "avvertiti" in, dal telescopio di nuova generazione chiamato Chime. Quest'ultimo è stato costruito proprio con il chiaro intento di studiare questi fastburst,sussultirarissimi, provenienti da luoghi remotissimi del cosmo....Continua ...