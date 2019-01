Migranti | ora la Mannoia si schiera con Baglioni | Io non ho ben capito

Salvini furioso con Conte : «Ora basta scherzi». Ma sui Migranti il premier rivendica : «Fatto eccezionale» : Il leader della Lega attacca su Tav, trivelle, migranti, sindaci, magistrati, Raggi. Ma rassicura: «Nessun piano B, si va avanti fino al 2029»

Migranti - Meloni : "Governo non cambi passo altrimenti inutile che Lega resti in maggioranza" : Agenzia Vista, Roma, 10 gennaio 2019 Migranti, Meloni: 'Governo non cambi passo altrimenti inutile che Lega resti in maggioranza' Le reazioni politiche dalla Sala Stampa di Montecitorio. Fonte: ...

Migranti - il racconto choc del sindaco : “Erano viola in faccia. Ci imploravano di salvarli” : Gino Murgi, sindaco di Torre Melissa nel crotonese, ha raccontato lo sbarco di una cinquantina di Migranti sulle coste calabresi: "Quello che tocca il cuore e te lo dilania sono le urla di quelle madri che chiedevano aiuto per i loro bambini, uno di tre mesi, uno di un anno, un altro di due. Ma c’è stata una risposta di umanità".Continua a leggere

Migranti : Finco (Lega) - Salvini sta mantenendo impegni presi in campagna elettorale : Venezia, 10 gen. (AdnKronos) - “Il vicepremier Matteo Salvini non sta facendo altro che mantenere gli impegni assunti in campagna elettorale, quegli stessi impegni che l’hanno portato a vincere le elezioni e ad assumere il controllo del Viminale e che continuano ad assicurargli il supporto degli ita

Non è ancora chiaro cosa intenda fare il governo con i Migranti sbarcati a Malta : Il governo si è impegnato ad accogliere una decina di persone, uomini compresi: ma la Lega pone delle condizioni mentre il M5S apparentemente no

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Salvini - 'Migranti da Malta? 8 o 88 non cambia nulla' - 10 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Salvini, 'Otto o ottantotto non cambia nulla'; È morto Fernando Aiuti , 10 gennaio 2019, .

L’Italia accoglierà una decina di Migranti - sarà la chiesa Valdese ad accoglierli. Salvini polemico con alleati : “D’ora in poi meglio incontrarsi prima” : E' durato circa un'ora e mezza il vertice palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. E alla fine, un'ora circa dopo la mezzanotte, fonti governative hanno affermato: "Manteniamo l'impegno ad accogliere donne bambini senza dividere nuclei familiari, li affideremo alla chiesa Valdese che si e' offerta di accoglierli senza oneri per lo Stato". Si tratta di poco piu' di 10 persone. ...

A Malta 49 Migranti : ora in 8 Paesi - Italia compresa | Salvini tuona : serve confronto nel governo : Trovata l'intesa tra diversi Paesi Ue, Malta ha fatto sbarcare i 49 migranti che erano sulle ong Sea Watch e Sea-Eye da 19 giorni. Ora trasferirà i migranti delle due navi sulle proprie imbarcazioni e poi verranno redistribuiti tra otto Stati. Ira di Salvini che ha preteso un chiarimento nel governo.

Migranti - Salvini sotto scacco matto di Conte. Il vicepremier : “Ora serve un chiarimento” : "Volete andare in Europa?", "Sì, vogliamo andarci". "Fra due ore ci siamo, troviamo un porto sicuro. Questa volta entriamo, c'est fini, è finita". Così sulla nave della Sea Watch, il capomissione Kim in inglese e francese annuncia ai 32 Migranti a bordo che l'odissea si conclude. E il governo esplode. La decisione del premier Giuseppe Conte Conte di accogliere una parte dei Migranti a bordo delle navi delle Ong che erano al largo di Malta non e' ...

Migranti - il medico della Sea Eye : serve aiuto - il tempo peggiora : Roma,, askanews, - "La situazione diventa più difficile ogni giorno, queste persone hanno bisogno di aiuto immediato. Non possiamo lasciarli annegare e non possiamo rimandarli in Libia".E' una parte ...

Migranti : Trizzino (M5S) - 'Ora basta fare finta di niente - ci sono vite umane in pericolo' : Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - "Mentre l’Europa si gira dall’altra parte, l’Italia viene lasciata ancora una volta sola. Ho taciuto più di ogni mia capacità di sopportazione e l’ho fatto nella speranza che qualche paese si convincesse ad accogliere le due navi che vagano da giorni nel mare Mediterran

Per i Migranti di Malta ancora stallo. Salvini esulta : 'Nessun arrivo nel 2019' : ancora non c'è una soluzione politica e un porto sicuro in cui sbarcare, per i naufraghi bloccati da 18 giorni a bordo di due navi umanitarie. Una decina di Paesi avrebbero già dato la loro ...