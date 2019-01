Meteo weekend | torna il sole | ma non per tutti A Centro-Sud ancora maltempo

Neve al Centro-Sud : scuole chiuse in Sardegna e Calabria/ Ultime notizie - peggiorano previsioni Meteo weekend : Neve e allerta meteo al Centro-Sud, peggiorano previsioni nel weekend: 5 Regioni con scuole chiuse, Sicilia, Calabria, Sardegna, Abruzzo e Basilicata

Meteo - weekend di neve e freddo al Centro-Sud. Scuole chiuse in Calabria - Basilicata e Sardegna : Scorte di sale già esaurite a Potenza, Roma aumenta i posti per il Piano freddo. Salvato un escursionista in provincia di Sassari

Previsioni Meteo per il weekend dell’Epifania : la Befana riporta il bel tempo ma resta freddo al Sud. Dal 7 Gennaio l’inverno si “normalizza” [MAPPE] : 1/22 ...

Meteo : Lombardia - weekend soleggiato e in Alta Valtellina arriva la neve : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - weekend all'insegna del bel tempo e con il ritorno della neve sulle cime più alte, in Lombardia. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa regionale, sulla regione insistono correnti settentrionali stabili pilotate da un vasto anticiclone esteso dalla Penisola iberica

Meteo - weekend prenatalizio con nebbie e sole. Tra la Vigilia e Natale veloce maltempo : Che tempo farà durante le feste? Il weekend prenatalizio secondo gli esperti Meteo sarà contraddistinto dalla nebbia al Nord, sulle pianure principali del Centro e sulle vallate alpine, prealpine e appenniniche. Sul resto della penisola il protagonista sarà il sole, salvo qualche pioggia su Campania e Calabria.Continua a leggere

Meteo Roma : Le previsioni per il weekend : Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo generalmente instabile nella prima parte del week end con deboli piogge nel corso della giornata di sabato. Nel Lazio deboli piogge sparse al mattino del sabato sui settori centro settentrionali, asciutto altrove. Meteo Roma: le previsioni per il weekend Tempo generalmente instabile nella prima parte del week end con deboli piogge nel corso della giornata di sabato; tempo stabile in serata. ...

Meteo - weekend prenatalizio con l’alta pressione : bel tempo e temperature in aumento : La perturbazione numero 8 del mese nelle prossime ore oggi abbandonerà la nostra Penisola e per tutta l’ultima parte della settimana, lascerà il posto a tempo più stabile grazie all’espansione dell’alta pressione delle Azzorre fino al Mediterraneo Centrale.Continua a leggere

Previsioni Meteo : qualche pioggia nelle Regioni tirreniche - temperature in sensibile aumento verso il weekend di Natale : 1/11 ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il weekend : forte maltempo al Centro/Sud - venti impetuosi e mareggiate : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione presente sul bacino Mediterraneo centrale, si sta spostando verso Est e favorirà nelle prossime ore l’intensificazione di correnti settentrionali sulle nostre regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso ...

Meteo weekend : spettacolare “cut-off” di un ciclone nel Mediterraneo occidentale tra Maghreb e Sud Italia - ecco cosa sta succedendo [LIVE] : Meteo weekend – In queste ore sull’Italia stiamo osservando un tipico esempio di quello che in Meteorologia viene chiamato “cut-off”. Questo fenomeno consiste nella separazione di un vortice di bassa pressione che si separa – appunto – da un una saccatura più grande sempre di bassa pressione. Questo infatti è ciò che succederà nel weekend nel nostro Paese: la perturbazione di instabilità presente sull’Italia ...

Meteo - weekend in bianco : neve anche in città - ecco dove : Temperature in picchiata e precipitazioni nevose anche a bassa quota: il maltempo continua a flagellare l'Italia. ecco dove...

Previsioni Meteo : nel weekend piogge al Sud e possibilità di neve in pianura al Nord. Tutti i dettagli : 1/13 ...