Mercedes-Benz - Proseguono i test della nuova GLE Coupé

Mercedes-Benz - Al Ces nuovi dettagli sul progetto Vision Urbanetic : La Mercedes-Benz, oltre all'anteprima mondiale della CLA, ha portato al Ces di Las Vegas anche il progetto Vision Urbanetic, svelato nel settembre 2018. All'evento americano la Casa ha fornito informazioni dettagliate sulla strategia e sul funzionamento di questo nuovo concept di mobilità. Una piattaforma per due carrozzerie diverse. Si tratta di un prototipo di veicolo modulare elettrico a guida autonoma, inserito in un progetto globale di ...

Mercedes-Benz CLA - Con la seconda generazione diventa più sportiva : L'edizione 2019 del Ces di Las Vegas è l'occasione scelta dalla Mercedes-Benz per presentare in anteprima la seconda generazione della CLA Coupé. La berlina replica la formula del modello uscente, ma nella gamma affianca ora la Classe A Sedan e può quindi puntare ancora di più sul suo spirito sportiveggiante, sfruttando tutte le innovazioni comuni a tutti i modelli della gamma aggiornata. Nonostante si tratti di un modello relativamente di ...

Mercedes-Benz CLA - Ultimi teaser prima del debutto : Quando mancano ormai poche ore al debutto al CES la Mercedes-Benz ha diffuso altri teaser della CLA, mostrando carrozzeria e interni con dovizia di particolari. La berlina-coupé stavolta mette in risalto il design dei gruppi ottici a led, che al posteriore si allungano orizzontalmente sulla coda, mentre nel frontale riprendono lo stile della cugina Classe A. Da quest'ultima deriva anche l'impostazione degli interni, ma c'è una novità curiosa: un ...

Mercedes-Benz Classe E - Proseguono i collaudi del facelift : Dopo averla vista anche in versione wagon e coupé, la versione aggiornata della Mercedes-Benz Classe E è tornata a mostrarsi sulle strade innevate della penisola scandinava. Come già visto in precedenza, il prototipo della berlina ha una configurazione diversa rispetto ai muletti della familiare e della quattro porte: se da un lato il frontale potrebbe infatti essere già quello definitivo, dall'altro il posteriore dispone ancora di gruppi ottici ...

Mercedes-Benz - Nuovo teaser della CLA : Dopo il primo teaser della nuova generazione della CLA, diffuso a dicembre per annunciare il debutto della quattro porte al Ces di Las Vegas, la Mercedes-Benz ha pubblicato un filmato che mostra ulteriori dettagli della più sportiva delle compatte derivate dalla Classe A. Novità davanti e dietro. L'inquadratura rimane la stessa della prima immagine, ma nel video sono visibili alcuni particolari aggiuntivi, come il montante anteriore e la firma ...

Mercedes-Benz offerte di lavoro : nuove assunzioni - opportunità anche per giovani senza esperienza : Famose in tutto il mondo le automobili, marcate Mercedes-Benz, sono caratterizzate dallo stemma presente sul cofano motore delle vetture, il quale rappresenta la stella a tre punte, segno distintivo ...

Mercedes-Benz Classe C - Test invernali per la futura generazione : I collaudi della futura generazione della Mercedes-Benz Classe C si spostano dalle strade della Germania a quelle della Scandinavia, per i consueti Test invernali. Le immagini che vi proponiamo mostrano una berlina molto simile a quella avvistata circa un mese fEsterno evoluto, interno rivoluzionato. La Classe C arriverà sul mercato indicativamente nel 2020, portando a termine un rinnovamento che ha già ...

Auto più sicure del 2018 : Euro NCAP incorona Mercedes-Benz - Hyundai e Lexus : Proclamati i best in class 2018: vincono la nuova Mercedes-Benz Classe A, la Lexus ES e Hyundai NEXO

Ecotassa - Per Mercedes-Benz Italia è una follia : Il settore automobilistico Italiano continua ad alzare la voce contro l'Ecotassa sia tramite le associazioni di categoria sia attraverso le sue singole componenti. Nel giorno in cui il gruppo FCA lancia l'allarme sulle conseguenze per il piano di investimenti da 5 miliardi di euro, anche da Mercedes-Benz Italia arriva un pesante avvertimento. " una follia", ha infatti affermato Radek Jelinek, neo presidente e ...

Nuova Mercedes-Benz Classe B : svelati i PREZZI ufficiali [FOTO] : Design più sportivo, maggiore abitabilità e una gamma di motorizzazioni completamente rinnovate e conformi ai valori limite Euro 6d-TEMP La Nuova Mercedes Classe B, la più bella e sportiva di sempre, debutta sul mercato italiano con PREZZI a partire da 27.140 euro per la B 180 Automatic EXECUTIVE da 136 CV, caratterizzata di una dotazione di equipaggiamenti mai visti prima nel segmento. Già nella versione d’ingresso sale, infatti, a bordo ...

Mercedes-Benz Classe B - In Italia a partire da 27.140 euro : La Mercedes-Benz Classe B fa il suo debutto in Italia con prezzi a partire da 27.140 euro. La gamma è composta da quattro allestimenti e cinque diverse motorizzazioni, che replicano solo in parte le soluzioni previste dalla sorella Classe A. I clienti potranno scegliere la Classe B nelle versioni diesel 1.5 116 CV (180d) e con il nuovo 2.0 da 150 o 190 CV (200d e 220d), mentre i benzina sono per il momento solo i 1.3 turbo da 136 e 163 CV (180 e ...

Mercedes-Benz EQ B - Sotto la Classe B potrebbe celarsi l'elettrica : La Classe B è stata appena presentata, ma la Mercedes-Benz ha già sfruttato un esemplare per creare un muletto destinato ai test di sviluppo. I dettagli potrebbero far pensare a una evoluzione della gamma, ma non è escluso che si tratti di qualcosa di totalmente diverso.Assetto e carreggiate nascondono qualcosa. Le immagini mostrano una Classe B totalmente modificata: l'assetto rialzato è abbinato ai codolini aggiuntivi di colore nero, resi ...