Medio Oriente | il discorso di Pompeo al Cairo segna il punto di rottura con la politica

Iniziato il ritiro dalla Siria - navi Usa in rotta verso il Medio Oriente : Il Pentagono ha confermato che 'gli Usa ritireranno le loro truppe in una maniera forte, deliberata e coordinata', cioè che non lo fanno per una sconfitta strategica ma per una decisione politica. ...

Iniziato il ritiro dalla Siria - navi Usa in rotta verso il Medio Oriente : Il ritiro delle truppe americane dalla Siria è cominciato. Dopo la conferma del segretario di Stato Mike Pompeo, che ieri dal Cairo aveva ribadito «il presidente Trump ha preso una decisione, il ritiro ci sarà», oggi anche ufficiali del Pentagono, rimasti anonimi, hanno rivelato al Wall Street Journal che l’operazione è già in corso. Il quotidiano ...

Medio Oriente - Pompeo rassicura gli alleati : l'impegno Usa non cambia : Il discorso, per certi versi, ha ricordato quello pronunciato nel 2009 da Barack Obama nella capitale egiziana: il presidente, all'epoca, cercava di ricostruire i rapporti con il mondo musulmano ...

Forse c’è una nuova strategia degli Stati Uniti in Medio Oriente : Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha fatto un importante discorso al Cairo e ha detto due cose importanti: Obama ha sbagliato tutto e l'Iran va fermato ad ogni costo

Mike Pompeo straccia l'eredità di Obama in Medio Oriente : "L'era dell'autolesionismo è finita. L'America non dovrà più vergognarsi di niente". Parola di Mike Pompeo, il segretario di Stato Usa che in un intervento al Cairo straccia l'eredità di Barack Obama in politica estera e fa a pezzi soprattutto la strategia dell'ex presidente in Medio Oriente: troppo indulgente verso il terrorismo radicale islamico e troppo accondiscendente verso l'Iran, tornato ad essere con Donald ...

Pompeo - non ci ritiriamo da Medio Oriente : ANSA, - IL CAIRO, 10 GEN - Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha sottolineato al Cairo che gli Stati Uniti non si disimpegneranno dal Medio Oriente e puntano a bloccare le esportazioni ...

Pompeo - non ci ritiriamo da Medio Oriente : ANSA, - IL CAIRO, 10 GEN - Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha sottolineato al Cairo che gli Stati Uniti non si disimpegneranno dal Medio Oriente e puntano a bloccare le esportazioni ...

Viaggio di Pompeo in Medio Oriente tra l'8 e il 15 gennaio - : Il Segretario di Stato americano annuncia che in Arabia chiederà aggiornamenti sullo stato delle indagini sulla morte del giornalista Jamal Khashoggi. Il Segretario di Stato americano Michael Pompeo ...

CAOS Medio ORIENTE/ Il doppio errore di Trump preoccupa Israele e fa un regalo all'Iran : Sembra che Trump stia riconsiderando i tempi del ritiro dalla Siria, ma si verifica già una serie di conseguenze non positive per Washington.

In tutto il Medio Oriente i cristiani collassano. Tranne in un posto : Israele : La maggior parte dei cristiani in Israele non festeggerà questa settimana perché sono greco-ortodossi e il loro Natale cade il 7 gennaio. Ma questo è comunque un buon momento per fare il punto sullo stato della libertà di religione in questa regione” scrive il Jerusalem Post. “All’inizio di questo m

Yemen - il prezzo del ritiro americano dal Medio Oriente : La guerra nello Yemen e il comportamento saudita sono il primo esempio concreto del Medio Oriente post-americano; della mutazione geopolitica e militare, risultato della progressiva...

L'America First di Donald Trump trasforma il Medio Oriente in un suq : All'amico "Bibi" Donald Trump ha ricordato che gli Stati Uniti pagano ogni anno per la sicurezza d'Israele 4,5 miliardi di dollari. Alle petromonarchie del Golfo, Arabia Saudita in primis, ha chiesto di aprire ancora di più i cordoni della borsa perché la sicurezza costa e L'America "non intende essere più il Poliziotto del mondo". È la quintessenza dell' "America First" proiettata sul perturbato, esplosivo scenario ...

Alta tensione in Medio Oriente. Israele intercetta missile siriano : tensione alle stelle tra Israele e Siria . La contraerea siriana ha aperto il fuoco contro quelli che i media locali hanno definito 'obiettivi nemici' nei pressi di Damasco. Poco dopo l'esercito ...

Medioriente - media : esercito israeliano intercetta missile siriano : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse