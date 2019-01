Medici e operatori nel mirino dei violenti | ci sono dieci aggressioni ogni giorno

Medici e chirurghi : allarme rosso in corsia e per le sale operatorie : di Francesco Pacifico Complici il blocco del turn over e i tagli soprattutto nelle Regioni con i conti in rosso, i sindacati lamentano che negli ospedali italiani, alla vigilia della pensione per 200 ...

Padova - 17enne muore in sala operatoria. Denunciati i Medici : Daniele Zanon , 17enne di Villafranca Padovana, studiava per diventare meccanico e amava nuotare. La tragedia è avvenuta lunedì mattina al reparto di C hirurgia pediatrica dell'Ospedale di Padova , ...

Italia : Medici in sciopero - 90% adesioni e tilt sale operatorie : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sanità - sciopero dei Medici : 90% di adesioni e sale operatorie in tilt : Quarantamila interventi chirurgici saltati e sale operatorie e corsie semideserte negli ospedali pubblici per il 'Black Friday' della Sanità. Ha ottenuto un'adesione altissima pari all'80-90%, come ...

Sciopero dei Medici - adesione al 90% Deserti gli ospedali e le sale operatorie : Chiedono più fondi per la Sanità pubblica, che i sindacati dei camici bianchi definiscono «ormai al collasso», e il rinnovo del contratto di lavoro, fermo da dieci anni