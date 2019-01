ilfattoquotidiano

: #Cerignola #Manfredonia #Foggia: lo Stato dimostra che l'attenzione c'è. Adesso non si potrà fare come prima... - NicolaMorra63 : #Cerignola #Manfredonia #Foggia: lo Stato dimostra che l'attenzione c'è. Adesso non si potrà fare come prima... - italianaradio1 : Manfredonia e Cerignola, come si fa a capire se c’è infiltrazione mafiosa nell’amministrazione - Cascavel47 : Manfredonia e Cerignola, come si fa a capire se c’è infiltrazione mafiosa nell’amministrazione… -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Il 9 gennaio ae a, due grossi centri del foggiano, si sono insediate le commissioni di indagine inviate dal prefetto di Foggia. Hanno il compito di valutare se gli amministratori comunali delle due città hanno contatti concreti con la criminalità organizzata. Perché se un assessore o un sindaco frequentano o hanno rapporti amichevoli con dei mafiosi, è chiaro che quei rapporti incidono sulle scelte politiche e amministrative del comune. Perché quello che in sostanza un mafioso cerca dalla politica è un vantaggio, per sé e per i propri affiliati, ottenuto attraverso gli atti con cui la politica si esprime: concessioni, licenze, soprattutto appalti di opere pubbliche.Un esempio chiarisce le cose. Quante volte ci siamo detti: “Ma a cosa diavolo serve questa stazione ferroviaria in un posto dove il treno non lo prende mai nessuno”? La risposta più vicina alla ...