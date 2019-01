Manchester City | Ederson | A 15 anni ho pensato di smettere Ho sofferto di

Il Manchester City porta la tecnologia SAP dentro la partita : Con SAP Challenger Insights, allenatori e analisti possono utilizzare la soluzione più adatta per informare i giocatori quando i sostituti si uniscono all'azione. L'articolo Il Manchester City porta la tecnologia SAP dentro la partita è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Manchester City - Sterling scrive una lettera a tifoso vittima di razzismo : 'Sii orgoglioso di ciò che sei' : Un mese fa lo spiacevole protagonista era stato lui: rimessa laterale nei pressi della bandierina e alle sue spalle qualche 'tifoso' ripreso dalle telecamere a insultarlo con epiteti a sfondo razziale.

Carabao Cup - Manchester City-Burton 9-0 : poker di Gabriel Jesus - a segno anche De Bruyne : Manchester City-Burton ALBION 9-0 5' De Bruyne, 30' Gabriel Jesus, 34' Gabriel Jesus, 37' Zinchenko, 57' Gabriel Jesus, 62' Foden, 65' Gabriel Jesus, 70' Walker, 83' Mahrez Manchester City , 4-3-3, : ...

Inghilterra - la cenerentola Burton Albion nella tana del Manchester City : Manchester City Burton – Davide contro Golia va in scena stasera all’Etihad Stadium di Manchester: nella semifinale d’andata della 58° edizione della Coppa di Lega la ‘cenerentola’ Burton Albion, che milita in Football League One, la terza divisione del calcio inglese, affronterà i campioni d’Inghilterra del Manchester City nella gara d’andata (la partita di ritorno […] L'articolo Inghilterra, la ...

Calciomercato - quando il Manchester City stava per comprare Messi per errore : Un errore di "traduzione", una semplice incomprensione e… il Manchester City rischiava di comprare Messi. Messi, quello con la i finale, e non "messy", che in inglese significa "confuso", "...

Risultati FA Cup - dominio del Manchester City : ok il Watford : Risultati FA Cup – Si sono giocate altre importanti partite valide per la FA Cup, la competizione entra sempre più nel vivo. Tutto facile per il Manchester City, continua l’ottimo momento della squadra di Guardiola, 7-0 contro il Rotherham, risultato che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, in rete tra gli altri anche Sterling, Gabriel Jesus, Mahrez, Otamendi e Sane. Clamorosa eliminazione del Fulham, fa ...

Inter - se parte Miranda c'è già il sostituto : Mangala dal Manchester City : L' Inter sta già lavorando per pianificare il futuro e ha già, quasi, messo a segno un grande colpo di mercato con l'ingaggio a parametro zero del forte centrale uruguaiano dell'Atletico Madrid Diego ...

Manchester City - Liam Gallagher sfotte Klopp : 'Se quello è calcio heavy metal...' : Un affondo che, inevitabilmente, ha scatenato polemiche sui social dividendo le due fazioni di fan interessate: da una parte il sostegno del popolo dei Citizens , dall'altra l'ira del mondo Reds . E ...