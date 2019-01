Maltempo | nevica nelle Marche | black out e incidenti

Maltempo : intensa nevicata nelle aree colpite dal terremoto in Centro Italia : intensa nevicata nelle scorse ore nelle aree del Centro Italia colpite dal terremoto nel 2016: dall’alba la neve sta ricoprendo Amatrice e Accumoli. Si registrano disagi alla viabilità interna e alle strade di accesso alle zone abitate. Nessuna criticità lungo la Salaria, che risulta percorribile in entrambi i sensi. L'articolo Maltempo: intensa nevicata nelle aree colpite dal terremoto in Centro Italia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - nevicate e scuole chiuse al Centro-Sud - : A Potenza e provincia istituti scolastici chiusi a causa di un'intensa nevicata. In allarme la Protezione Civile abruzzese, dove sono previste precipitazioni a partire dai 200 metri. In Sicilia ...

Maltempo Calabria : intense nevicate in atto sul Pollino : Continuano gli effetti dell’area depressionaria che sta interessando il nostro Paese determinando un peggioramento al centro-sud e un rinforzo dei venti di Favonio sull’area alpina ed occidentali sulle estreme regioni meridionali. Correnti di aria fredda provenienti dai Balcani favoriscono nevicate, fino a bassa quota, su Abruzzo e Molise, e, a quote superiori, su Sicilia, Calabria e Basilicata. La neve sta imbiancando tutta l’area del ...

Meteo : Maltempo oggi al centro-sud e tanto freddo. Nevica a Potenza : Come già accennato nelle scorse ore, il maltempo ha nuovamente riconquistato il centro-sud generando nuove piogge e nuove Nevicate fino a bassa quota. L'irruzione di origine artica ha dato vita ad...

Maltempo Lazio : nevicate sulla SR509 - strade percorribili : Astral Infomobilità rende noto che si registrano nevicate “sulla strada regionale 509 di Forca D’Acero. Dal km 21+000 al km 9+680 sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa“. L'articolo Maltempo Lazio: nevicate sulla SR509, strade percorribili sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo Protezione Civile : Maltempo e nuove nevicate al centro-sud domani : Una perturbazione artica apporterà un nuovo peggioramento sulla nostra penisola a partire da domani, con maltempo e nevicate a quote progressivamente in calo al centro-sud. Ecco il bollettino...

Maltempo : torna a nevicare nel Sannio [FOTO] : 1/10 ...

Maltempo Puglia - Regione : ancora nevicate residue e rischio ghiaccio : La penisola italiana è ancora interessata da un flusso di aria fredda legato ad una profonda depressione sull’Europa orientale che, nella giornata odierna, 6 gennaio, porterà sulla Puglia residue deboli precipitazioni che potranno assumere carattere nevoso fino a quote collinari (400-600 m). Il passaggio di una nuova debole perturbazione dai Balcani produrrà, a partire dalla serata di oggi un’intensificazione dei venti dai quadranti ...

Maltempo - pesanti nevicate in Austria e Germania : villaggi isolati e trasporti nel caos [FOTO] : 1/14 ...

Maltempo - forte vento in Alto Adige : copiose nevicate in Tirolo : Raffiche di vento fino ai 126 chilometri orari sui rilievi dell’Alto Adige, copiose nevicate in Tirolo che hanno messo in crisi sia il traffico aereo che quello stradale, stanno caratterizzando l’ultimo fine settimana delle festivita’ natalizie sull’arco alpino italo-austriaco. Le corsie dell’autostrada A22 del Brennero sono innevate tra Vipiteno ed il confine di Stato e il limite delle nevicate lungo la cresta di ...

Maltempo Sicilia : nevicate in atto - sospesa circolazione dei treni sulla Palermo-Catania : Disagi per la circolazione ferroviaria in Sicilia a causa del Maltempo: per le intense nevicate in atto, sulla linea Palermo–Catania la circolazione è sospesa fra Caltanissetta e Lercara Diramazione, mentre è ripresa alle 9 fra Catania e Caltanissetta. La percorrenza dei treni e’ limitata fra queste due stazioni. Interrotta al momento anche la Gela-Canicatti’-Caltanissetta. Traffico rallentato sulla Palermo-Agrigento, con ...

Maltempo - forte nevicata in Irpinia : disagi sulle strade : L’uscita autostradale di Grottaminarda lungo il tratto irpino dell’A16 Napoli-Canosa è stata chiusa per consentire il passaggio dei mezzi spazzaneve e spargisale. Attualmente e’ in corso un’abbondante nevicata che sta creando non pochi disagi alla circolazione. I mezzi con una massa superiore alle 7,5 tonnellate non possono entrare in autostrada. disagi si registrano anche lungo la strada Statale 7 Bis Ofantina, dove la ...

Maltempo - nevicata nel Barese : situazione critica su molte strade : Continua la situazione critica sulle strade in provincia di Bari a causa delle ulteriori nevicate del pomeriggio e dell’abbassamento delle temperature. Secondo quanto reso noto dalla Prefettura la situazione più critica riguarda la statale 96 Bari-Altamura in particolare, in prossimità di quest’ultimo centro e verso Gravina dove è caduta la neve e la visibilità è ridotta. Ghiaccio si segnala sulla statale 172 dei trulli. Transitabile ...

Maltempo in Puglia : gran gelo e nevicate sino in Salento - disagi sulle strade del barese : Ondata di freddo notevole per la Puglia, dove le temperature sono crollate quasi ovunque attorno allo zero e la neve ha imbiancato numerose località anche marittime. Nel corso della giornata odierna...