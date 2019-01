Maltempo | allerta in Europa | valanga travolge hotel | voli cancellati e scuole chiuse | è

“11 gennaio scuole chiuse”. Allerta Maltempo - in ogni regione i comuni interessati : La perturbazione artica continua a infliggere problematiche al centro sud. E quindi, scuole ancora chiuse domani, venerdì 11 gennaio, a causa dell’Allerta meteo per la neve che non dà tregua nelle ultime ore soprattutto alle regioni già colpite oggi. Nella giornata odierna, molti istituti hanno sospeso le lezioni in seguito alle ordinanze promulgate dai sindaci per le avverse condizioni meteorologiche, destinate a peggiorare ulteriormente ...

Maltempo - allerta gialla in Sicilia : in arrivo burrasca e neve : allerta meteo gialla della Protezione Civile della Sicilia a partire da oggi e fino alla mezzanotte di domani giovedì 10 gennaio. burrasca e neve.

Maltempo : gruppo FS italiane attiva lo stato di preallerta del piano neve : In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, FS italiane ha attivato a partire dal pomeriggio della giornata di domani, giovedi’ 10 gennaio, la fase di preallerta del piano neve nelle Marche, in Umbria, Abruzzo e Molise. Al momento, e’ confermata la piena disponibilita’ di tutte le linee ferroviarie. I servizi commerciali potranno essere ridotti o subire modifiche in base al peggioramento delle condizioni ...

Allerta Meteo - forte Maltempo e tanta neve al Centro/Sud : nuovo avviso della protezione civile - MAPPE e BOLLETTINI : Allerta Meteo – Continuano gli effetti dell’area depressionaria che sta interessando il nostro Paese determinando un moderato peggioramento al Centro-sud e un rinforzo dei venti di Favonio sull’area alpina ed occidentali sulle estreme regioni meridionali. Correnti di aria fredda provenienti dai Balcani favoriranno nevicate, fino a bassa quota, su Abruzzo e Molise, e, a quote superiori, su Sicilia, Calabria e Basilicata. Sulla base delle ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Centro/Sud : tornano freddo e neve - Giovedì 10 Gennaio bufere fino a bassa quota [MAPPE e DETTAGLI] : 1/19 ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per la nuova ondata di Maltempo in arrivo sull’Italia : forti venti di burrasca - foehn alpino e Maltempo al Sud : Allerta Meteo – Il nostro Paese continua ad essere interessato da un flusso di correnti fredde in quota settentrionale che determinerà, dal pomeriggio di oggi, un moderato peggioramento al centro-sud ed un rinforzo di venti di favonio sull’area alpina ed occidentali sul Tirreno. Nella giornata di domani l’instabilità interesserà in particolare le regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione ...

Maltempo : disagi e allerta per neve in Austria e Germania : Numerosi i disagi in Germania e Austria per Maltempo e tempeste di neve che stanno colpendo diverse regioni della zona alpina, dove vi è anche il rischio valanghe. In Austria è alto l’allarme slavine e molte strade sono impraticabili. In Baviera le nevicate sono più intense di quanto previsto, tanto che le scuole sono chiuse in molti centri, per tutta la settimana, e si registrano anche ritardi nella circolazione ferroviaria. allerta sulla ...

Allerta Meteo - nuova ondata di freddo e Maltempo : colpirà il Sud - tanta NEVE fino a bassa quota tra Mercoledì 9 e Giovedì 10 [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il respiro Balcanico che mantiene basse le temperature al Centro/Sud Italia ha determinato picchi eccezionalmente bassi nelle minime di stamattina, che sono piombate fino ai -8,0°C di L’Aquila nel cuore dell’Appennino, ma anche a -0,7°C di Brindisi sulla costa pugliese. Molto freddo su tutto il Salento con i -2,2°C di Nardò, i -1,7°C di San Pancrazio Salentino e i -1,2°C di Taurisano. Gelo anche in Calabria con ...

Maltempo - scuole chiuse martedì 8 gennaio per allerta neve : l’elenco completo delle regioni : Dove resteranno chiuse le scuole per neve domani, martedì 8 gennaio? Ecco l'elenco completo e in aggiornamento delle regioni che hanno deciso di sospendere le lezioni a causa dell'allerta meteo e dal momento che è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche: dalla Sicilia alla Campania, dall'Abruzzo alla Puglia.Continua a leggere

Allerta Meteo - inizia un’altra notte glaciale sull’Italia. Ancora Maltempo al Sud - temporali di neve in Sicilia e -15°C in Sila [LIVE] : Allerta Meteo – Continua l’ondata di gelo e neve in corso sull’Italia. Il nucleo freddo più intenso ha raggiunto la Sicilia dove si stanno verificando temporali da neve con fulmini, tuoni e rovesci nevosi fin sulle coste. La neve ha imbiancato Palermo e le temperature sono crollate su valori glaciali. Alle ore 21:00 abbiamo -5°C a Piazza Armerina e Troina, -4°C a Enna e Mistretta, -3°C a Bronte, Nicolosi e Mussomeli, -2°C a ...

Maltempo : il grande gelo sull'Italia - allerta da nord a sud : Italia sottozero per l'ondata di gelo artico che ha colpito l'intera Penisola. Temperature a picco ovunque, imbiancati i Sassi di Matera e il Vesuvio, disagi sulle strade per il forte vento ed il ...

Maltempo - confermata l’Allerta Meteo in Puglia : peggioramento nella notte - neve a quote basse : Un peggioramento sensibile delle condizioni Meteorologiche è previsto per la notte in Puglia. La Protezione civile della Regione conferma l’arrivo di neve anche a quote basse e nelle zone costiere mentre oggi e la notte scorsa ha interessato le aree interne del Subappennino dauno e del Gargano nel foggiano e soprattutto la Murgia barese (in maniera copiosa Santeramo, Altamura, Gravina, Toritto, Cassano), oltre che le aree interne del ...

Maltempo - allerta neve in Campania : gelate anche a bassa quota : Come riporta l'Ansa, il dipartimento regionale della Protezione civile della Campania ha diramato un avviso di allerta meteo a partire dalle ore 20:00 di ieri, mercoledì 2 gennaio. Su gran parte del territorio campano, infatti, sono previste nevicate e gelate anche a bassa quota sino alle ore 20:00 di oggi, giovedì 3 gennaio. Inoltre, proprio a partire dalla giornata odierna - così come annunciato nella precedente comunicazione del 31 dicembre ...

Maltempo - arriva il gelo artico : allerta al centro-sud : E' in arrivo sull'Italia meridionale un'ondata di gelo artico che interesserà in particolare la Puglia e la Basilicata, ma riguarderà da vicino anche la Calabria, il Molise, l'Abruzzo, la Campania e la Sicilia. La "sciabolata", così come è stata chiamata dagli esperti, proviene dal Nord Europa. La Protezione Civile ha emesso in allerta gialla per la popolazione. In diverse delle aree interessate è sconsigliato l'utilizzo di veicoli a due ruote, ...