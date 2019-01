Mad Box | è stato deciso il design definitivo della nuova potente console

Slightly Mad Studios assicura che sarà molto semplice sviluppare su Mad Box - inoltre almeno 3 grandi investitori sono pronti a finanziare il progetto : Slightly Mad Studios (creatori della serie Project CARS) ha recentemente annunciato una nuova console proprietaria conosciuta al momento come Mad Box. Il CEO della compagnia Ian Bell (nel rispondere ad alcune domande su Twitter) ha fornito qualche dettaglio in più sulla nuova nuova console che sarà disponibile nei prossimi 3 anni.Come riporta WCCFTECH, Ian Bell ha affermato che sarà molto facile sviluppare su Mad Box, inoltre la sua tecnologia ...

Il CEO di Slightly Mad Studios offre una fornitura illimitata di giochi gratuiti e $10.000 a chi troverà lo slogan per Mad Box : Mad Box di Slightly Mad Studios, definita come la "console più potente al mondo", è un progetto davvero interessante e sembra che la società stia cercando di coinvolgere i giocatori nel marketing per il prodotto in arrivo. Ad esempio, come segnala Gamingbolt, Ian Bell, CEO di Slightly Mad Studios, ha da poco invitato gli utenti a proporre uno slogan per Mad Box su Twitter.Perché farlo? Perché, a quanto pare, vi saranno offerti ben $ 10.000 e una ...