L’uomo dal cuore di ferro al cinema dal 24 gennaio

Astronomia : ecco il ritratto di Ultima Thule - il corpo celeste più lontano mai esplorato dalL’uomo : Dai confini del Sistema Solare sono arrivate le prime immagini di Ultima Thule, il corpo celeste più lontano mai esplorato dall’uomo: la sonda della NASA New Horizons, il giorno di Capodanno, ha raggiunto l’oggetto coperto di ghiaccio che si trova nella Fascia di Kuiper, a una distanza di 6,4 miliardi di km dalla Terra. Le prime immagini, ancora in bianco e nero e a bassa risoluzione, mostrano un corpo celeste che assomiglia a una ...

Spazio - la sonda New Horizons raggiunge “Ultima Thule” nella notte di Capodanno : è il corpo celeste più lontano mai esplorato dalL’uomo : La sonda spaziale della Nasa che ha dato al mondo le prime immagini ravvicinate di Plutone, la New Horizons, ha raggiunto ieri – poco dopo la mezzanotte ora americana – il corpo celeste piu’ lontano mai esplorato dall’uomo: un oggetto coperto di ghiaccio nella Fascia di Kuiper soprannominato Ultima Thule, che dista ben 6,4 miliardi di chilometri dalla Terra. Alle 00:33 (le 6:33 di questa mattina in Italia) la New Horizons ...

Ricercato dalla polizia - L’uomo risponde su Facebook e il post diventa virale : In principio era stato Jeremy Meeks. La polizia di Stockton, dopo il suo arresto, aveva diffuso la sua foto segnaletica sul suo profilo Facebook. La foto del carcerato in poco tempo aveva ottenuto una visibilità tale che alcune ragazze avevano creato dei gruppi “Free Meeks”. Il trentenne ragazzo americano, occhi chiari e sguardo da duro, era in realtà uno dei criminali più pericolosi di Stockton. Meeks durante il suo arresto era ...

Muore cadendo dalla moto delL’uomo appena conosciuto in chat : lui la abbandona in autostrada : E' accaduto in Florida, dove una ragazza di 33 anni è morta dopo il primo appuntamento con un uomo conosciuto in chat.Continua a leggere

Andrea Nucera - dal crac alla latitanza dorata : è a Praga il tesoro delL’uomo “capitale sociale” delle cosche : Korunnì è una delle arterie principali di Praga: scorre attraverso Vinohrady, “vigneti”, un quartiere che nel XIV secolo era una distesa di vigne. I bei palazzi Art Nouveau e l’atmosfera elegante hanno attirato importanti investimenti da tutto il mondo, a partire dalla caduta del Muro di Berlino. Al civico 810/104 sopravvive l’ultimo tesoro di Andrea Nucera, imprenditore che fino al 2012 s’è conquistato gli appalti più importanti tra Liguria e ...

I giovani calciatori in rampa di lancio : il fenomeno del centrocampo - L’uomo di ‘personalità’ ed i bomber dal futuro assicurato : E’ da poco andata in archivio la 14^ giornata del campionato di Serie A ma è già il momento di pensare al prossimo turno che regalerà un match che non ha bisogno di grandi presentazioni, quello tra Juventus ed Inter. La squadra di Massimiliano Allegri continua l’impressionate marcia scudetto, i bianconeri hanno sempre vinto in campionato, solo un pareggio nella gara davanti al pubblico amico contro il Genoa. Il Napoli non ha ...

Trump insiste : “Non credo ai cambiamenti climatici provocati dalL’uomo” : “Non credo ai cambiamenti climatici provocati dall’uomo e non credo all’opinione diffusa tra gli scienziati“: in un’intervista al Washington Post il presidente USA Donald Trump respinge al mittente le conclusioni del rapporto elaborato dalla sua stessa amministrazione. “Guardiamo alla nostra aria e alla nostra acqua, sono ora a un livello record di pulizia“, afferma il tycoon che liquida come “non ...

L’uomo del giorno - Calisto Tanzi : una storia di successi rovinata dal crac Parmalat : Compie ottant’anni Calisto Tanzi, uno dei personaggi più controversi e discussi della recente storia di Parma. Non il migliore dei compleanni per l’ex re del latte, che è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione nel 2014 e sta scontando ai domiciliari, dopo aver trascorso circa due anni in carcere, la pena di 17 anni e 5 mesi per bancarotta fraudolenta nell’inchiesta sul crac Parmalat. Fu il più grande ...