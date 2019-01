Lory Del Santo e il figlio morto | la prima foto da settembre scorso | il messaggio che

Lory Del Santo pensa al figlio Loren - morto in estate (FOTO) : Lory Del Santo ricorda il figlio Loren dopo il suicidio Sia prima che dopo la partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello Vip, Lory Del Santo ha raccontato la sua storia e ha affrontato il terribile ricordo del figlio Loren morto suicida. Un dolore che l’ha colpita per la seconda volta, dopo la tragedia di Conor. La regista ha avuto una certa difficoltà a vedere immagini e servizi dedicati a Loren, come abbiamo avuto modo di ...

Lory Del Santo ricorda il figlio Loren : il primo post a distanza di mesi dalla morte : Lory Del Santo ricorda il figlio Loren: su Instagram pubblica una foto risalente a prima della morte Il dolore che Lory Del Santo ha provato per la morte del figlio Loren, pur raccontandolo in TV e non nascondendolo, è sempre stato tenuto privato dalla showgirl. Nel parlare al suo pubblico, prima e dopo l’entrata al […] L'articolo Lory Del Santo ricorda il figlio Loren: il primo post a distanza di mesi dalla morte proviene da Gossip ...

Nuovo look di Lory Del Santo sfoggiato durante “La Repubblica delle Donne” di Chiambretti! (FOTO) : Lory Del Santo, 60 anni, ha sfoggiato un Nuovo look durante “CR4 – La Repubblica delle Donne”, la trasmissione condotta du Rete4 da Piero Chiambretti in cui veste i panni di opinionista fissa. Lory... L'articolo Nuovo look di Lory Del Santo sfoggiato durante “La Repubblica delle Donne” di Chiambretti! (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Lory Del Santo a CR4 : nuovo look dopo il Grande Fratello Vip : Lory Del Santo extension capelli: il nuovo look a CR4-La Repubblica Delle Donne Anno nuovo, look nuovo per Lory Del Santo. La soubrette ha sfoggiato una nuova chioma a CR4-La Repubblica delle Donne dove è diventata opinionista dopo la fine dell’avventura al Grande Fratello Vip. Capelli lunghissimi e riga al centro, così si è presentata […] L'articolo Lory Del Santo a CR4: nuovo look dopo il Grande Fratello Vip proviene da Gossip e Tv.

Lory Del Santo stupisce tutti con uno sfogo : “Qualcosa deve finire” : Lory Del Santo pensa al nuovo anno e parla dei suoi propositi Lory Del Santo è tornata a parlare sui social. La regista in queste ore ha pubblicato un post in cui pensa al nuovo anno, scrivendo: “Si avvicina la fine dell’anno o l’inizio di un nuovo anno? Perchè qualcosa inizi qualcosa deve finire. Abbiamo vissuto un anno in più o abbiamo un anno in meno da vivere. Io penso che l’importante sia poter pensare e sapere ...

Lory Del Santo la mia storia d’amore con il miliardario saudita : Lory Del Santo è stata ospite al programma “Ospite di Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1, e la Del Santo ha iniziato a raccontare la relazione a partire dal famoso diamante che il miliardario le regalò: “era un po’ come Berlusconi secondo me, come Silvio regalava a tutte le ragazza la farfallina, così anche il Principe Khashoggi aveva preso quel regalo per me da una borsa piena di oggetti simili, che probabilmente regalava a tutte. Ai ...

Lory Del Santo critica il nuovo look del fidanzato Marco Cucolo : Al programma “La repubblica delle donne “andata in onda ieri sera, Lory del Santo è apparsa alquanto nervosa per colpa di un gesto commesso dal suo fidanzato Marco Cucolo che l’ha lasciata davvero di stucco. Il fidanzato ha deciso di darsi un suo look tagliandosi i lunghi capelli. Ma a questo gesto la Del Santo è andata su tutte le furie la showgirl entrata a far parte delle Ministre del programma di Piero Chiambretti mostra la foto alla ...