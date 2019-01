Lo smartphone che Apple sogna sarà realizzato dai cinesi di Vivo

Tv srotolabile - smartphone e schermi flessibili : flessibilità: è una delle parole d'ordine dei device del futuro. Al Ces di Las Vegas sono stati presentati smartphone e tablet pieghevoli con schermi curvi e arrotolabili. Dopo anni di sperimentazioni e prototipi, la flessibilità arriva nel segmento mobile per rilanciare un settore sulla via della saturazione. Non c'è solo la prima tv srotolabile, la Oled della Lg. Nei vari stand della fiera tecnologica americana prendono posto schermi e ...

MagicMount Charge3 è il nome di un interessante nuovo accessorio per auto presentato da Scosche in occasione del CES 2019 di Las Vegas

Paese che vai - smartphone che trovi : questi sono i migliori del 2018 : ... a quanto pare! In cima alle classifiche francesi si trovano Samsung e Huawei, i due maggiori produttori di smartphone al mondo in questo momento. Tuttavia, entrambi sono stati battuti da OnePlus 6, ...

Qualche giorno fa Qualcomm e la FTC (Federal Trade Commission) si sono "incontrate" nelle aule di un tribunale statunitense per una causa antitrust

OnePlus launcher è installabile su tutti gli smartphone con Android 9 Pie e il root: basta installare un apk modificato e QuickSwitch, il nuovo modulo Magisk.

Per Hyundai e Kia gli smartphone comanderanno le auto elettriche del futuro : Molti di voi lo sapranno già e non ci vuole certo una scienza particolare per intuirlo. Gli smartphone comanderanno tutti gli aspetti della vita tra cui soprattutto la nostra mobilità, molto più di quanto già non stiano facendo oggi. Alcune società hanno ...

Xiaomi - pronto uno smartphone che si piega in tre : (Foto: @evleaks) Tra qualche giorno — probabilmente già al Ces di Las Vegas — vedremo per la prima volta come si deve il primo smartphone con display pieghevole di Samsung dopo le anticipazioni dell’anno scorso, ma in Rete da oggi si è già iniziato a parlare di un altro dispositivo della stessa categoria. Si tratta di un fantomatico ibrido smartphone-tablet dotato di un display con doppia piegatura, in grado cioè di aprirsi e richiudersi ...

Huawei Y7 Pro 2019 : un economico smartphone con schermo da 6 - 2 pollici : Dal colosso cinese arriva un nuovo cellulare con un look curato, ampio display e camera anteriore da ben 16 MP

Il 2019 che verrà tra 5G - privacy - IA e smartphone - : Altri hanno dovuto loro malgrado fare i conti con le conseguenze di un eccesso d'entusiasmo per l'arrivo di una nuova forma d'economia: chi ha intravisto in blockchain e criptovalute l'opportunità di ...

Il 2019 sembrerebbe potersi rivelare un anno molto intenso per Samsung: la società potrebbe lanciare la gamma Galaxy M

smartphone che prendono fuoco da soli : l’ultimo caso con un iPhone Xs Max : (Foto: Josh Hillard, iDrop News) Un altro Smartphone si aggiunge alla lista di quelli che si sono spontaneamente incendiati nel corso degli ultimi anni. Si tratta di iPhone XS Max, l’ultimo e più evoluto modello di gadget messo in commercio da Apple nonché il più costoso dell’intera categoria. Secondo quanto riportato da iDropNews l’incidente è avvenuto in Ohio, dove un’unità del dispositivo sarebbe esplosa nella tasca di ...

Asus brevetta smartphone con fotocamere a scomparsa con moduli motorizzati di tre diverse dimensioni e display con foro per la fotocamera.

Nel panorama della telefonia mobile attuale, i consumatori vengono bombardati con continui messaggi promozionali che presentano offerte più o meno interessati. Gli operatori