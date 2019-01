Lo chef Vissani : "Basta con le donne - mi prendo un anno sabbatico" : Le provocatorie dichiarazioni del celebre cuoco. "Non voglio che mi rompano più le uova nel paniere, stiano dove sono, noi uomini possiamo trovare tante cose piacevoli da fare senza rivolgerci al sesso femminile"

Gianfranco Vissani vs Alessandro Borghese : "Non è un cuoco - si diverte a fare tv - ma fare lo chef è un'altra cosa" : Parole al veleno quelle dette da lo Gianfranco Vissani all'indirizzo del collega Alessandro Borghese. Lo chef, ospite a Vieni da me di Caterina Balivo, non le ha mandate a dire e su precisa richiesta della conduttrice di stilare la classifica di merito di sei cuochi famosi, Vissani si è soffermato su Borghese: "Si diverte a fare tv, ma fare lo chef è un'altra cosa. Non ha nemmeno un ristorante".Un'esternazione non esatta, infatti ...

Alessandro Borghese “non è uno chef” : l’attacco di Gianfranco Vissani : Alessandro Borghese brutalmente attaccato da un collega. “Si diverte a fare tv, ma fare lo chef è un’altra cosa”, ha detto del figlio di Barbara Bouchet lo chef Gianfranco Vissani. Parole durissime quelle che Vissani, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, ha dedicato al collega e conduttore del programma “4 ristoranti”. Dopo quelle parole pronunciate da Vissani, sia Caterina Balivo che il pubblico della trasmissione sono rimasti ...

Gianfranco Vissani contro Alessandro Borghese : “Si diverte a fare tv - ma non è uno chef” : “Si diverte a fare tv, ma fare lo chef è un’altra cosa“. Non usa giri di parole Gianfranco Vissani per riferirsi al collega Alessandro Borghese, il popolare chef che presto tornerà in tv con una nuova stagione del suo “4 Ristoranti“. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, Vissani si è scagliato contro il figlio di Barbara Bouchet, tra lo stupore del pubblico in studio e della stessa Balivo. Tutto è nato dal fatto ...

Gianfranco Vissani piange a Vieni da me/ "Mio padre era un eroe. Borghese? Non è uno chef" : Gianfranco Vissani si racconta a Vieni da me: lo chef si commuove parlando del padre e lancia una frecciatina ad Alessandro Borghese.