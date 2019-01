LIVE Short track | Europei 2019 in DIRETTA | prime batterie per gli azzurri

oasport

: I liked a @YouTube video - lacucaramacara : I liked a @YouTube video - cathartika : E di che, grazie a te di esserci! — Mi limito a cercare di esistere al meglio, im here for short and i wanna live i… - shergion_ : (perché gli scorsi anni ho guardato 20/24 categorie saltando documentary feature, documentary short, live action short e animated short) -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Buongiorno e bentrovati alladella prima giornata deglia Dordrecht (Olanda). Sul ghiaccio orange si preannuncia un day-1 decisamente interessante nel quale le più forti selezioni del Vecchio Continente si confronteranno per andare a caccia delle medaglie.Tante gare nel programma odierno con due sessioni (diurna e serale) per consentire al pubblico di non perdersi neanche un istante del darsi in pista sull’anello di ghiaccio. Ledei 500 e 1500 metri in primis e poi quelle dei 1000 metri e delle staffette poi animeranno la scena. Per l’Italia i fari saranno tutti puntati su Martina Valcepina. La 26enne nativa di Sondalo, campionessa d’Europa l’anno scorso nei 500 e nei 1500 metri a Dresda (Germania) e argento nell’overall alle spalle di Arianna Fontana, è la punta di diamante della nostra squadra. Buone aspettative ci ...