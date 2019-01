LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano basket | Eurolega 2019 in DIRETTA | scontro diretto quasi

Champions League - che botta per il Bayern Monaco : Müller costretto a saltare la doppia sfida con il LIVErpool : La Uefa ha squalificato l’attaccante tedesco per due giornate dopo il rosso ricevuto per il fallo su Tagliafico, difensore dell’Ajax Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Thomas Müller nel doppio match contro il Liverpool, valido per gli ottavi di finale di Champions League. Il 29enne tedesco è stato squalificato per due giornate dalla Uefa per il grave fallo, che gli è costato l’espulsione, nei confronti del giocatore ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Ha tutti i contorni dello scontro diretto che nette in palio due punti pesantissimi la sfida valida per la diciottesima giornata dell’Eurolega di basket tra Bayern Monaco e Olimpia Milano. Le due formazioni, assieme al Panathinaikos, occupano il sesto posto in classifica e dunque sono quelle che probabilmente si giocheranno gli ultimi posti per la post season. Otto vittorie e nove sconfitte, ed un destino comune nell’ultima tornata: ...

LIVE Milano-Bayern Monaco basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : bavaresi avanti 40-41 all’intervallo lungo : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Bayern Monaco, valevole per la tredicesima giornata di Eurolega 2018-2019. L’incontro si gioca al Mediolanum Forum di Assago. Per gli uomini di Simone Pianigiani arriva la sfida a una delle dirette concorrenti per l’accesso ai quarti di finale, ed è solo il primo di due scontri di questo genere: dopodomani, infatti, ci sarà la trasferta di Atene, nel ...

LIVE Milano-Bayern Monaco basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Jerrells porta l’Olimpia sul 16-15 con due triple a fine primo quarto : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Bayern Monaco, valevole per la tredicesima giornata di Eurolega 2018-2019. L’incontro si gioca al Mediolanum Forum di Assago. Per gli uomini di Simone Pianigiani arriva la sfida a una delle dirette concorrenti per l’accesso ai quarti di finale, ed è solo il primo di due scontri di questo genere: dopodomani, infatti, ci sarà la trasferta di Atene, nel ...

LIVE Milano-Bayern Monaco basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : scontro diretto quasi decisivo per i play-off : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Bayern Monaco, valevole per la tredicesima giornata di Eurolega 2018-2019. L’incontro si gioca al Mediolanum Forum di Assago. Per gli uomini di Simone Pianigiani arriva la sfida a una delle dirette concorrenti per l’accesso ai quarti di finale, ed è solo il primo di due scontri di questo genere: dopodomani, infatti, ci sarà la trasferta di Atene, nel ...

LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco in DIRETTA : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming : Dopo quattro sconfitte consecutive, l’Olimpia Milano cerca di tornare alla vittoria nella tredicesima giornata di Eurolega. La squadra di Pianigiani è obbligata ad ottenere un successo per ripartire nella sua corsa ai playoff. Al Forum arrivano i tedeschi del Bayern Monaco, squadra attualmente con lo stesso record di Milano. Questa è inoltre la settimana con il doppio impegno e l’Olimpia vuole assolutamente cominciarla nel migliore ...

LIVE Ompia Milano-Bayern Monaco in DIRETTA : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming : Dopo quattro sconfitte consecutive, l’Olimpia Milano cerca di tornare alla vittoria nella tredicesima giornata di Eurolega. La squadra di Pianigiani è obbligata ad ottenere un successo per ripartire nella sua corsa ai playoff. Al Forum arrivano i tedeschi del Bayern Monaco, squadra attualmente con lo stesso record di Milano. Questa è inoltre la settimana con il doppio impegno e l’Olimpia vuole assolutamente cominciarla nel migliore ...

Champions League 2019 - sorteggio ottavi di finale : le possibili avversarie delle italiane. Rischio LIVErpool e Atletico Madrid per la Juventus - Barcellona e Bayern Monaco da evitare per Roma : Lunedì 17 dicembre alle ore 12.00 avrà luogo a Nyon (Svizzera) il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2019. In quella sede si deciderà il destino della Juventus, prima classificata del girone H, e della Roma, seconda classificata del girone G. Grazie al primo posto raggiunto la Vecchia Signora è testa di serie e quindi potrà evitare compagini di un certo livello come il Barcellona, il Bayern Monaco, il Real Madrid e il ...