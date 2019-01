L' Italia si è fermata a Genova Cosa c' è nel Foglio di lunedì

Sudan - giornalista Italiana fermata e rilasciata. 'Cancellate immagini da videocamera e smartphone' : È durato solo qualche ora il fermo di Antonella Napoli in Sudan ma la paura è stata tanta. A raccontarlo è la stessa giornalista, raggiunta telefonicamente a Khartum, dove sta seguendo le proteste ...

Sudan - Amnesty : 'Giornalista Italiana fermata da presunti poliziotti' - : Le comunicazioni con Antonella Napoli si sono interrotte questa mattina. Lo ha scritto su Twitter Riccardo Noury, portavoce della sezione italiana di Amnesty, avvertito di quello che stava succedendo ...

Sudan : una giornalista Italiana è stata fermata da presunti agenti : È autrice di libri, membro di 'Articolo 21', associazione di giornalisti che seguono tante storie nel mondo in Turchia, Egitto'. 'Amnesty seguirà molto da vicino la vicenda - ha concluso il portavoce ...

Giornalista Italiana sparita in Sudan : “Fermata da polizia - ha inviato ultimo sms incompleto” : Ore di apprensione per Antonella Napoli, fondatrice e presidente dell'associazione ''Italians for Darfur Onlus" e membro del consiglio di presidenza di ''Articolo 21''. Dal suo cellulare un ultimo messaggio a Riccardo Noury, portavoce della sezione italiana di Amnesty International, che finiva con una parola tronca: "avv...".Continua a leggere

Allerta Meteo - il Sud Italia è nel FREEZER : arrivato il primo nucleo gelido - confermata la NEVE fin sulle coste nelle prossime 36 ore [MAPPE e DETTAGLI] : 1/14 ...

L'Italia si è fermata - teniamoci pronti : L'Italia si è fermata. Oggi altri due brutti segnali: la disoccupazione sale al 10.6% il Pil cala dello 0,1%, primo dato negativo dal 2014. Il governo della propaganda non è infallibile. Ha sbagliato e il costo lo pagheranno i cittadini e le imprese. In questi mesi di errori ed annunci hanno bruciato miliardi di euro e reso L'Italia più debole. Non c'è traccia di realizzazione seria di nessun punto del programma ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : le convocate dell’Italia per la partita con l’Ungheria. Confermata la formazione che ha battuto l’Olanda : Squadra che vince non si cambia: il CT del Setterosa Fabio Conti conferma in blocco la squadra che ha espugnato Eindhoven nella prima giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile e chiama le stesse tredici atlete per la seconda sfida, in programma lunedì 3 dicembre alle ore 18.30 a Verone contro l’Ungheria. Colonna portante della Nazionale si conferma l’Orizzonte Catania, con cinque atlete, mentre Rapallo e Roma ne portano ...

Qualità della vita : Bolzano confermata regina d’Italia - Roma sprofonda Videoscheda : La provincia autonoma in testa alla classifica sulla Qualità della vita di ItaliaOggi . Tonfo della Capitale all’ 85esimo posto

