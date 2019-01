L’Italia chiama l’Unione europea risponde | “il riso italiano deve essere difeso” | ecco

Di maio : Due navi ai confini dell’Europa. Ancora una volta solo L’Italia viene chiamata in causa : Di maio dal suo profilo Facebook manda un messaggio forte al resto d’europa su come viene gestita l’immigrazione sui mari europei. Due navi ai confini dell’Europa. Ancora una volta solo l’Italia viene chiamata in causa. Malta non fa attraccare le imbarcazioni nonostante siano nelle loro acque territoriali a un miglio dalla costa. Tutta l’Europa se ne frega. Non possiamo continuare a cedere a questo ricatto. Ma per ...

Slittino naturale - i convocati delL’Italia in vista della ripresa della Coppa del Mondo. Nazionale a ranghi completi - chiamati 17 azzurri : Il DT della Nazionale di Slittino naturale Armin Zoeggeler ha convocato ben diciassette azzurri per un allenamento sulla pista di Nova Ponente, che chiuderà l’anno solare 2018: la seduta si terrà infatti dalle 9 alle 12 di domani, lunedì 31 dicembre. Si tratta del primo ritrovo dopo i campionali italiani disputati a Funes. Questo l’elenco completo dei convocati: Stefan Federer, Patrick Pigneter, Florian Clara, Alex Gruber, Florian ...

Piero Angela compie 90 anni : Mattarella lo chiama per fargli gli auguri. “L’Italia investa in ricerca e innovazione” : Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto fare gli auguri di compleanno a Piero Angela, come si legge in un twit del Quirinale. Il padre della divulgazione scientifica in Italia, compie infatti oggi 90 anni. Nato a Torino il 22 dicembre 1928, con i suoi tanti programmi ha fatto la storia della televisione nel nostro Paese. “Dovremmo investire molto di più – spiega Piero Angela in un’intervista – ...

L’Italia è sommersa dalle chiamate spam : 3° posto in Europa e 11° nel mondo : Secondo il nuovo Truecaller Insights Report, l'Italia è uno dei Paesi maggiormente "colpiti" dalle chiamate spam: di media sono più di 3,8 milioni ogni mese, 10,8 al mese per ogni utente, con un aumento del 22,7% rispetto allo scorso anno. L'articolo L’Italia è sommersa dalle chiamate spam: 3° posto in Europa e 11° nel mondo proviene da TuttoAndroid.

Attentato Strasburgo - chi è L’Italiano ferito : si chiama Antonio Megalizzi. Colpito alla testa : Nella città francese Megalizzi, giornalista e conduttore radiofonico, lavora a Europhonica consorzio di radio universitarie. A dare notizia del suo ferimento anche europarlamentare Pd Brando Benifei, informato dalla stessa redazione dove l'italiano lavora. La Farnesina in contatto con la famiglia. Sarebbe in gravi condizioni.Continua a leggere

Pallanuoto - i convocati delL’Italia per il collegiale con la Pro Recco. Sono 21 gli azzurri chiamati da Sandro Campagna : Il CT della Nazionale italiana di Pallanuoto, Sandro Campagna, ha convocato 21 atleti per il collegiale che vedrà impegnato a Sori il Settebello con la Pro Recco da domenica 9 a mercoledì 12 dicembre. Rientra dall’infortunio Bodegas, mentre ritorna ad indossare la calottina della Nazionale Valentino dopo quattro anni di assenza. Di seguito l’elenco completo dei 21 convocati dal CT Sandro Campagna: Zeno Bertoli, Marco Del Lungo, ...

Pallanuoto femminile : Le convocate delL’Italia per il collegiale del Setterosa. Sono 17 le atlete chiamate in Nazionale : La Serie A1 di Pallanuoto femminile questa settimana è ferma, ma non ci sarà il previsto primo turno preliminare di Eurolega, così il Setterosa ne approfitta per radunarsi ad Ostia: da domenica 25 a mercoledì 28 le 17 convocate da Fabio Conti si ritroveranno per preparare al meglio i prossimi impegni di Europa Cup. Le colonne della Nazionale risultano essere sempre Catania, Rapallo e Roma, mentre Padova porta sempre capitan Queirolo. Confermata ...