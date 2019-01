L' Inter prepara il rinnovo per Mauro Icardi | Wanda valuterà l' offerta

Inter - Marotta prepara tre grandi colpi per l'estate : tra questi c'è Barella : L'Inter sarà una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato. La società nerazzurra cambierà molto la rosa per fare quel salto di qualità invocato anche dal neo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che ha sottolineato come il club si muoverà soltanto per grandi acquisti o per colpi in prospettiva accaparrandosi i migliori talenti emergenti in circolazione. Tra questi c'è sicuramente il centrocampista del ...

Modric più Kroos : l'Inter prepara il doppio assalto : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Dalla Spagna: "Icardi, ritorno di fiamma del Real" Inter, sfida la Roma per De Paul l'Inter studia l'assalto a Modric

Godin è il leader della miglior difesa del mondo : l'Inter prepara il 'Cholismo' : Il Cholismo non è catenaccio e non significa parcheggiare l'autobus davanti alla porta avversaria; si tratta invece di una gestione delle distanze in campo che ha pochi altri eguali nel mondo. L'...

Inter - Marotta prepara la rivoluzione : squadra stellare - da Barella a Modric (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente la grande protagonista della prossima sessione estiva di calciomercato. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, recentemente ha dichiarato che verranno fatti solo grandi innesti visto che la rosa nerazzurra non necessita più di piccoli ritocchi. L'obiettivo, ribadito anche nel vertice avuto con Suning in Cina, è quello di ridurre il gap dalla Juventus e per farlo servirà inserire all'Interno della squadra di Luciano ...

La PVT Modica si prepara alla gara Interna contro Aprilia : La Pro volley Team Modica si prepara in vista della gara interna contro Aprilia. Venerdì amichevole a Santa Teresa Riva nel messinese

Dopo la morte dell'ultrà - si preparano misure draconiane per i tifosi Interisti : E' morto il tifoso dell'Inter investito ieri da un van prima della partita Inter-Napoli. L'incidente era avvenuto durante gli scontri tra tifosi nei pressi dello stadio Meazza. Un van, con a bordo supporter partenopei, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato assalito da ultrà nerazzurri con bastoni e mazze. Sono nati quindi degli scontri e successivamente, quando il mezzo è ripartito, ha travolto ...

Inter - Ramsey e Modric : Marotta prepara una squadra stellare per Conte (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato. La società nerazzurra sta già lavorando per rinforzare la rosa e renderla ulteriormente competitiva per cercare di ridurre il gap dalla Juventus, che sta dominando incontrastata il campionato negli ultimi sette anni. L'ammissione è arrivata nelle settimane scorse da parte del direttore sportivo, Piero Ausilio, ma anche il neo amministratore ...

Calciomercato Inter - Marotta prepara il primo botto per gennaio [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Inter – Stagione fino al momento altalenante in casa Inter, il club nerazzurro ha dovuto fare i conti con una pesante eliminazione in Champions League, adesso l’obiettivo primario è l’Europa League, ovviamente con l’intenzione di confermarsi al terzo posto in campionato. E’ stato ufficializzato l’accordo con Beppe Marotta, l’ex dirigente della Juventus è già al lavoro per provare a ...

Inter - Marotta sta preparando un colpo alla Bentancur in Sudamerica : Secondo quanto svela La Gazzetta dello Sport , l'idea di Beppe Marotta è di sfornare un nuovo colpo 'alla Bentancur' in Sudamerica. In particolare, il Flamengo vuole Gabigol ed è l'occasione giusta per strappare ai brasiliani il talento ...

Nainggolan prepara il ritorno : "L'amarezza romana è passata. All'Inter e a Spalletti darò tutto me stesso" : E' l'uomo in meno dell'Inter 2018-'19. O meglio: il, mancato, fin qui, valore aggiunto dell' Inter di Spalletti, prototipo di calciatore-trascinatore che sul più bello è mancato. Per dire: le sfide ...

Inter - Marotta prepara la rivoluzione : allenatore e calciatori - tutte le idee dell’ex Juventus : Clamorosa eliminazione dalla Champions League per l’Inter, il club nerazzurro non ha approfittato del pareggio del Barcellona contro il Tottenham, nel match casalingo contro il Psv è arrivato solo un pareggio, la qualificazione era a portata di mano, la squadra di Spalletti ha fallito un ‘rigore a porta vuota’. Anche in campionato la squadra non sta entusiasmando e l’obiettivo a questo punto sembra quello di dover ...

Google Voice si aggiorna e si prepara a modificare l’Interfaccia : Molte delle applicazioni di comunicazione del colosso di Mountain View sono state aggiornate nell'ultima settimana e questo è anche il caso di Google Voice L'articolo Google Voice si aggiorna e si prepara a modificare l’interfaccia proviene da TuttoAndroid.

Google Play Film v4.9 ritocca l’Interfaccia utente e prepara i confronti fra prezzi : Come accaduto per le principali applicazioni di Google anche Google Play Film sembra adottare il Material Theme che introduce principalmente dei ritocchi estetici all'interfaccia utente. Per quanto riguarda spettacoli e Film in vendita, sono presenti delle righe di codice che suggeriscono un confronto dei prezzi che aiuta a identificare il prezzo originale e attuale. L'articolo Google Play Film v4.9 ritocca l’interfaccia utente e prepara ...

Inter - si allontana il riscatto di Vrsaljko : i nerazzurri preparano l’assalto a Darmian : L’Inter si prepara per il ritorno in campo per il campionato di Serie A, di fronte la Juventus in una partita difficilissima per la squadra di Luciano Spalletti, i nerazzurri sono reduci dal pareggio sul campo della Roma, buona prestazione dell’Inter che però non è riuscita a conquistare i tre punti. Nel frattempo il club nerazzurro pensa anche al mercato, la dirigenza sta valutando le strategie per il futuro e l’Inter ...