Liga 2019 | Barcellona-Eibar | Betis-Real Madrid e Atletico-Levante Programma | orari | tv e

Festival di Sanremo 2019 - Miriam Leone e la Ramazzotti al DopoFestival. Ligabue e Ramazzotti super ospiti : Micaela Ramazzotti e Miriam Leone a un passo dalla conduzione del DopoFestival . Sembra proprio che saranno l'attrice e l'ex Miss Italia 2008 ad affiancare Rocco Papaleo alla guida della trasmissione ...

Pronostico Santa Clara vs Benfica - Primeira Liga 11-1-2019 e Analisi : Santa Clara-Benfica, venerdì 11 gennaio. Rialzarsi e riprendere il cammino. E’ questo l’obiettivo comune di Santa Clara e Benfica anche se gli obiettivi sono ben differenti. I padroni di casa sono impegnati a lottare per la salvezza e cercano un successo per dare una decisa sterzata alla loro stagione. Le Aquile hanno invece cambiato guida tecnica, dopo che Rui Vitoria ha deciso di abbandonare la panchina per trasferirsi all’Al ...

Pronostico Rayo Vallecano vs Celta Vigo - La Liga 11-1-2019 e Analisi : Rayo Vallecano-Celta Vigo, venerdì 11 gennaio. La Liga scende in campo con l’anticipo della diciannovesima giornata. Di scena al ”Vallecas” Rayo Vallecano contro Celta Vigo in una sfida tra due squadre che hanno avuto un inizio difficile. Calcio d’inizio alle ore 21.00 Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Rayo Vallecano e Celta Vigo?Un gol di Álvaro Medrán nei minuti iniziali della partita ha permesso al ...

Pronostico Portimonense vs Braga - Primeira Liga 10-1-2019 e Analisi : Portimonense-Braga, giovedì 10 gennaio. Una sfida che vale molto per entrambe. Al ”Estádio Municipal” di Portimão la squadra di António Folha riceve quella di Abel Ferreira. Le due compagini arrivano da risultati opposti anche se nelle ultime sei sono reduci da un buon trend di forma. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Portimonense e Braga?Dopo aver battuto il Benfica per 2 a 0, la Portimonense ha perso ...

2019 - come navigare i mercati obbLigazionari : Manteniamo la nostra esposizione nel credito su livelli di sicurezza, in vista del potenziale rallentamento dell'economia. Non sappiamo quanto durerà la fase di recessione, né se effettivamente ci ...

2019 - navigare i mercati obbLigazionari : Forse è più importante seguire cosa stanno facendo le banche centrali di tutto il mondo a livello di politica monetaria. Certamente il 2018 è stato un anno assai difficile per la maggior parte delle ...

Liga 2018-2019 - 18giornata : i risultati : VALLADOLID-RAYO VALLECANO 0-1 1' Medràn VALLADOLID, 4-4-2, : Masip; Moyano, 46' Antoñito,, Kiko Olivas, Calero, Nacho; Mìchel Herrero, Alcaraz, Keko, 74' Verde,, Oscar Plano; Toni Villa, 63' Cop,, ...

Pronostico FC Porto vs Nacional - Primeira Liga 7-1-2019 e Analisi : FC Porto-Nacional, lunedì 7 gennaio. Il Porto affronta il Nacional in una gara valida per il 16° turno di Primeira Liga. La corsa al titolo per la squadra di Sérgio Conceição è stata facilitata dalla vittoria di misura sul campo dell’Aves, ma i punti di vantaggio dallo Sporting secondo è di 5 lunghezze con un girone di ritorno ancora da disputare. Positivo il clima che si respira in casa della matricola Nacional: nell’ultimo turno ...

Pronostico Tondela vs Sporting Lisbona - Primeira Liga 7-1-2019 e Analisi : Tondela-Sporting Lisbona, lunedì 7 gennaio. Si ritorna in campo in Primeira Liga. Il primo match del posticipo di lunedì sera propone l’incontro tra Tondela e Sporting CP. Gara sentitissima e che potrebbe regalare emozioni. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Tondela e Sporting Lisbona?Il Tondela è reduce dal successo per 2 a 1 sul campo del Santa Clara ed è balzato al quattordicesimo posto a quota 16. In Primeira Liga si è ...

Pronostico Celta Vigo vs Athletic Bilbao - La Liga 7-1-2019 e Analisi : Celta Vigo-Athletic Bilbao, lunedì 7 gennaio. La diciottesima giornata di Primeira Liga si conclude lunedì sera al ”Balaidos” dove si affronteranno Celta e Athletic. I padroni di casa vogliono dimenticare il pessimo momento dal punto di vista dei risultati e dopo la sconfitta contro il Barcellona desidera ripartire con entusiasmo in campionato dove sono fermi al dodicesimo posto a quota tre punti. Diverso il momento dei baschi che ...

Pronostico Real Madrid vs Sociedad - La Liga 6-1-2019 e Analisi : Real Madrid-Sociedad, domenica 6 gennaio. Sfida tra due grandi di Spagna. Nella diciottesima giornata di Primera Liga i campioni del Mondo del Real Madrid ospitano la Real Sociedad, in quella che si preannuncia come una sfida molto combattuta. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Real Madrid e Sociedad?Una doppietta di Santi Cazorla ha impedito al Real Madrid di conquistare i primi tre punti del 2019. Contro il VillarReal le ...

Pronostico Getafe vs Barcellona - La Liga 6-1-2019 e Analisi : Getafe-Barcellona, domenica 6 gennaio. Il match del ”Coliseum Alfonso Pérez” chiuderà la domenica della diciottesima giornata di Primera Division. Andrà in scena una partita abbordabile sulla carta per i blaugrana, ma che potrebbe nascondere diverse insidie. La formazione di José Bordalás è reduce da un pareggio, in trasferta contro il Girona, ed è imbattuta da sei turni. La compagine di Ernesto Valverde, reduce da quattro successi ...

Pronostico Siviglia vs Atletico Madrid - La Liga 6-1-2019 e Analisi : Siviglia-Atletico Madrid, domenica 6 gennaio. Sfida di altissimo livello al Ramon Sanchez Pizjuan, dove il Siviglia ospiterà l’Atletico Madrid nel big match della diciottesima giornata di Primera Division. La squadra di Diego Simeone è seconda e a Siviglia rischia grosso, mentre quella di Pablo Machin, terza, avrà tutta la spinta del suo pubblico per dimenticare il pareggio di Leganes. Gara di cartello e che potrà dire sicuramente di ...

La Liga 18° giornata - probabili formazioni Getafe-Barcellona - 6/1/2019 : probabili formazioni Getafe–Barcellona, 18a giornata La Liga 2018/2019La capolista Barcellona torna in campo contro un sorprendente Getafe, attualmente settimo in Liga e con soltanto due sconfitte raccolte nelle ultime dodici uscite (entrambe davanti al proprio pubblico, con Levante e Valencia).Quello che però più soprende dei ragazzi di Bordalas è la solidità difensiva con cui stanno costruendo la loro stagione, con appena tredici reti ...