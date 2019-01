ilfattoquotidiano

: L’Eredità, nuova clamorosa gaffe: “Che Guevara? Si chiamava Eugenio” - lucafaccio : L’Eredità, nuova clamorosa gaffe: “Che Guevara? Si chiamava Eugenio” - Cascavel47 : L’Eredità, nuova clamorosa gaffe: “Che Guevara? Si chiamava Eugenio” - FQMagazineit : L’Eredità, nuova clamorosa gaffe: “Che Guevara? Si chiamava Eugenio” -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) I concorrenti de L’Eredità ormai fanno unadopo l’altra e non finiscono mai di stupire i telespettatori di Rai1 ma l’ultima è stata davvero esilarante. Nella puntata di giovedì sera, Flavio Insinna fa una domanda molto semplice a Virgilio, uno dei concorrenti del gioco: “Quel era il primo nome del rivoluzionario argentino, conosciuto da tutti come ‘Che’?”, chiede il conduttore. La risposta giusta è Ernesto, ma Virgilio invece fa uno scivolone: “Eugenio” risponde. Insinna rimane di sasso e anche il pubblico in studio ammutolisce davanti al nuovo nome dato al “Che”.L'articolo L’Eredità,: “Che? SiEugenio” proviene da Il Fatto Quotidiano.