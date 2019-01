L'Eredità - Flavio Insinna e la "strana coincidenza". Dopo la risposta blasfema - gli autori Rai... : Strane coincidenze a L'Eredità. Un paio di puntate prima era andato in scena il dramma di Flavio Insinna, costernato per la risposta del concorrente Fabrizio su numero di presenti all'Ultima cena: "10", aveva risposto, per poi correggersi in "12". Sbagliato in entrambi i casi, per la preoccupazione

L'Eredità - grave imbarazzo per Flavio Insinna : il disastro dei suoi autori sulla risposta calcistica : Certo, de L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz pre-serale in onda ogni giorno su Rai 1, se ne parla assai a causa delle grottesche, surreali, impensabili gaffe dei concorrenti, i quali spesso e volentieri sfoggiano tutta la loro ignoranza. Ma in questo caso bisogna parlare di quello che appare un er

Momento ‘blasfemo’ a L’Eredità. Flavio Insinna trema - gelo in studio : Momento ‘blasfemo’ a L’Eredità. Il quiz preserale della Rai non smette di regalarci momenti “top”. Ogni sera ne succede una e il povero Flavio Insinna finirà con il perdere la testa. Però, diciamolo, si diverte un sacco. Anche perché la gaffe più strepitose non sono mica preparate e la “sorpresa” rende tutto più “wow”. Le facce di Flavio Insinna la dicono lunga… Così come la reazione del pubblico in studio o i commenti sui social del ...

L'Eredità - Flavio Insinna rischia il posto : "Mi chiama il Papa" - la risposta blasfema del concorrente Fabrizio : Roba blasfema a L'Eredità, con Flavio Insinna che va nel panico. Domanda facile facile, nella primissima parte del quiz preserale di Raiuno: "Quanti sono i commensali dell'Ultima cena?". Il concorrente Fabrizio, evidentemente nel pallone, risponde secco: "10". Leggi anche: "Seul capitale di...". Ere

L'Eredità - Flavio Insinna rischia il posto : 'Mi chiama il Papa' - la risposta blasfema del concorrente Fabrizio : Roba blasfema a L'Eredità , con Flavio Insinna che va nel panico. Domanda facile facile, nella primissima parte del quiz preserale di Raiuno: 'Quanti sono i commensali dell' Ultima cena ?'. Il ...

L'Eredità - Flavio Insinna senza parole : 'Il giardiniere' - la risposta che getta lo studio nell'angoscia : A L'Eredità sputano pure sui grandi classici. Calci di rigore prima della Ghigliottina finale, Flavio Insinna pone al rivale della campionessa Alice una domanda complicata ma non impossibile per chi ...

L'Eredità - Flavio Insinna senza parole : "Il giardiniere" - la risposta che getta lo studio nell'angoscia : A L'Eredità sputano pure sui grandi classici. Calci di rigore prima della Ghigliottina finale, Flavio Insinna pone al rivale della campionessa Alice una domanda complicata ma non impossibile per chi ha un minimo di cultura letteraria e cinematografica: "Qual era il mestiere di Atticus Finch del roma

L'Eredità - il delirio di Cristina : "Capitale sudamericana? Sudafrica". Cosa esce dalla bocca di Flavio Insinna : "Quale capitale Sudamericana venne fondata dall'esploratore Francisco Pizarro?". Questa la domanda rivolta da Flavio Insinna a Cristina, concorrente de L'Eredità, il quiz pre-serale in onda su Rai 1. Siamo nella puntata di martedì 8 gennaio, che consegna ai posteri uno degli sfondoni più sconvolgent

L'Eredità - la risposta fascistissima di Cristina : 'Il manganello' - cala il gelo da Flavio Insinna : Eja Eja, L'Eredità . Robe da matti nello studio di Flavio Insinna , il padre-padrone del seguitissimo quiz pre-serale in onda ogni sera su Rai 1. Altro giro, altro disastro...in questo caso un po' '...

L'Eredità - la risposta fascistissima di Cristina : "Il manganello" - cala il gelo da Flavio Insinna : Eja Eja, L'Eredità. Robe da matti nello studio di Flavio Insinna, il padre-padrone del seguitissimo quiz pre-serale in onda ogni sera su Rai 1. Altro giro, altro disastro...in questo caso un po' "fascistello". La malcapitata concorrente, nell'emissione di martedì 8 gennaio, era tal Cristina. Siamo a

L'Eredità - la campionessa Alice fa scattare la rivolta : accuse brutali a Flavio Insinna - finisce malissimo : Nella puntata del 7 gennaio, la prima dopo l'Epifania, nuova grafica per L'Eredità , il quiz condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Nuova grafica ma vecchie polemiche, in questo caso davvero furibonde. ...

L'Eredità - il dramma filippino del concorrente da Flavio Insinna : la sua faccia? Disperato - perché... : Va detto: la domanda era di quelle davvero difficili. Siamo a L'Eredità, il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Siamo alle battute iniziali della puntata di lunedì 7 gennaio, e a uno dei concorrenti viene chiesto quanto potete vedere nella fotografia qui sotto. Si parla di Filippine

L'Eredità - Flavio Insinna torna a tremare per gli ascolti : ribaltone Mediaset - chi piazza contro nel preserale : Dopo i facili trionfi delle feste, per Flavio Insinna e L'Eredità potrebbe mettersi male. Dal 7 gennaio cambio della guardia su Canale 5: lascia Gerry Scotti e The Wall (mai troppo fortunato in termini di ascolti) e torna Paolo Bonolis con Avanti un altro, per la sfida decisiva nella fascia preseral

L'Eredità - Flavio Insinna e la clamorosa apparizione in studio : 'È lui - in incognito'. Il concorrente vip? : Ormai L'Eredità è la patria di complotti e sosia. Non passa puntata, o quasi, che nello studio di Flavio Insinna non sfili un concorrente identico , almeno a detta dei telespettatori che seguono il ...