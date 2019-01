Legittima difesa | trovato l' accordo tra M5S e Lega

Legittima difesa : nella maggioranza è tregua. Testo blindato - obiettivo ok a febbraio : Nessun emendamento al ddl sulla Legittima difesa è stato presentato dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega. Il provvedimento, approvato dal Senato, è all'esame della commissione Giustizia della Camera. Alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, fissato alle 16, ne risultano depositati un'ottantina prevalentemente di Forza Italia, Pd, LeU e gruppo misto."Non siamo scesi a compromessi con il Movimento 5 Stelle, ...

